Comment regarder la Carabao Cup en ligne, à la télévision et à l’étranger

La Coupe EFL, ou Coupe Carabao comme on l’appelle actuellement, a atteint le stade des quarts de finale. Cela signifie qu’il ne reste que huit clubs dans la compétition, dont plusieurs équipes qui n’ont jamais remporté la compétition auparavant.

Avec sa finale se déroulant en février, la Coupe Carabao représente la première opportunité pour les clubs anglais de remporter un trophée majeur lors de la saison 2022-23. Les quatre quarts de finale sont diffusés en direct aux États-Unis, mais vous devrez vous contenter des deux premiers choix au Royaume-Uni. Voici tout ce que vous devez savoir.

Quels quarts de finale de la Coupe Carabao sont à la télévision ?

Il y a de grands matchs à attendre dans les quarts de finale de la Coupe Carabao. Voici les prochaines cravates :

mar. 10 janv.

Man Utd contre Charlton – KO 12h PT / 15h HE / 20h GMT – ESPN +

Newcastle vs Leicester – KO 12h PT / 15h HE / 20h GMT – ESPN + / Sky Sports

mer. 11 janv.

Nottingham Forest contre Wolves – KO 11h45 PT / 14h45 HE / 19h45 GMT – ESPN +

Newcastle vs Leicester – KO 12h PT / 15h HE / 20h GMT – ESPN + / Sky Sports

Les vainqueurs de chaque rencontre s’affronteront lors d’une demi-finale à deux, avec des matchs la semaine commençant le 23 janvier et le 30 janvier. C’est avant la finale qui aura lieu le 26 février 2023.

Comment regarder la Coupe Carabao aux États-Unis

Aux États-Unis, la FA Cup est exclusive à ESPN. Cela signifie que vous devrez payer pour un accès complet, bien que certains matchs soient également diffusés sur la chaîne ESPN gratuite.

Mais contrairement au Royaume-Uni, un abonnement signifie que vous pouvez regarder chaque match en direct. Cela coûte 9,99 $ par mois ou 99,99 $ par an, mais de nombreux autres sports en direct sont inclus dans le prix. ESPN + est également l’endroit idéal pour regarder de nombreux matchs de football américain, de hockey, de golf et de basket-ball, ainsi que de nombreuses ligues de football européennes de premier plan.

Vous pouvez vous inscrire maintenant via le site Web d’ESPN.

Comment regarder la Coupe Carabao au Royaume-Uni

Sky Sports a des droits exclusifs sur la Coupe Carabao au Royaume-Uni, vous devrez donc payer des frais pour regarder le match. Sky Sports diffuse deux matchs en direct du premier tour au quart de finale, mais les demi-finales et la finale sont diffusées.

Clients Sky Q existants avec un Sports du ciel peut également écouter des jeux à la télévision ou en ligne via Ciel aller.

Si vous êtes déjà abonné à Sky TV, le forfait le moins cher coûte actuellement 18 £ par mois supplémentaire, ou vous pouvez obtenir toutes les chaînes Sky Sports à 24 £ supplémentaires par mois. Cependant, vous devrez payer au moins 44 £ par mois pendant 18 mois si vous êtes un nouveau client. Voir la gamme complète des abonnements sur le Site Internet du ciel.

Mais si vous ne souhaitez pas vous engager dans un abonnement Sky Sports, le service de streaming Now (anciennement Now TV) appartenant à Sky est une excellente alternative. Il est disponible sur une large gamme d’appareils, y compris les téléphones, les tablettes, les ordinateurs portables et les consoles de jeux.

Un pass journalier offre un accès 24 heures sur 24 pour 11,98 £, mais le forfait mensuel de 33,99 £ est la meilleure option pour la plupart des gens. Cela inclut un essai gratuit de sept jours de Now Boost, qui ajoute une qualité Full HD 1080p, supprime les publicités et vous permet de diffuser sur 3 appareils à la fois (plutôt que sur l’habituel). Après cela, c’est un supplément de 5 £ par mois.

Vous pouvez vous inscrire via le site Web Now.

Comment regarder la Carabao Cup en dehors des États-Unis ou du Royaume-Uni

Si vous n’êtes pas basé aux États-Unis ou au Royaume-Uni, cela vaut la peine de vérifier quel diffuseur diffuse la FA Cup dans votre pays. S’inscrire là-bas sera le moyen le plus simple de regarder en direct.

Mais si vous êtes juste en vacances ou en voyage à l’étranger, un VPN est votre meilleure option.

Cela vous permet de vous connecter à des serveurs cryptés et d’apparaître dans un autre pays, avec une nouvelle adresse IP qui ne peut pas être retracée jusqu’à vous. Cela en fait également une bonne option pour protéger votre vie privée.

Une option particulièrement intéressante est NordVPN (disponible ici). Installez-le simplement sur votre ordinateur, votre téléphone ou votre tablette et connectez-vous à un serveur américain ou britannique, puis vous serez prêt à partir. Pour d’autres excellents VPN, consultez notre tableau des meilleurs VPN.

Vous voulez plus de foot ? Voici comment regarder la Premier League, la Ligue des champions et la Ligue Europa en direct.