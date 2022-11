Comment regarder ITV à l’étranger – instructions étape par étape

ENVIE de regarder ITV depuis l’extérieur du Royaume-Uni ? Ce n’est pas facile.

Mais ce n’est pas impossible non plus : lisez la suite pour savoir comment regarder ITV à l’étranger avec nos instructions simples étape par étape.

Tout contenu ITV, qu’il soit à la demande, en rattrapage ou en direct, peut être trouvé sur ITV Hub.

ITV Hub est un service de streaming en ligne où vous pouvez trouver chacune des chaînes du réseau – ITV, ITV2, ITVBe, ITV3, ITV4 et CITV – en un seul endroit pratique.

Cependant, il y a un problème à regarder quoi que ce soit sur ITV Hub pendant que vous êtes à l’étranger : tout comme BBC iPlayer, le service n’est pas disponible pour accéder à l’étranger.

Cela signifie que si vous essayez de charger ITV Hub depuis l’extérieur du Royaume-Uni, vous serez confronté à un message frustrant : “Oop ! On dirait qu’il y a un problème.’

C’est loin d’être idéal, surtout si vous ne voulez pas manquer une seconde de I’m a Celebrity ou Love Island.

Cependant, il existe une solution assez simple à ce problème de streaming, et c’est de télécharger un VPN comme ExpressVPN sur votre appareil.

Les VPN offrent une connexion privée qui offre non seulement aux utilisateurs des niveaux supplémentaires de sécurité en ligne, mais leur permet d’accéder à du contenu géo-restreint sur des plateformes de streaming (ce qui est tout à fait légal, soit dit en passant).

Curieux? Lisez la suite pour savoir comment regarder ITV à l’étranger en cinq étapes simples.

Comment regarder ITV à l’étranger avec un VPN

L’utilisation d’un VPN pour accéder à ITV Hub depuis l’étranger est en fait incroyablement simple : nous vous avons expliqué le processus ci-dessous avec des instructions simples étape par étape :

1. Achetez un forfait VPN auprès d’ExpressVPN.

2. Téléchargez l’application ExpressVPN sur l’appareil de streaming de votre choix.

3. Dans l’application, assurez-vous de sélectionner un serveur basé au Royaume-Uni.

4. Rendez-vous sur ITV Hub et créez un compte. Vous devriez pouvoir accéder à son contenu sans tracas !

ExpressVPN est un service VPN que nos experts techniques ont essayé et testé.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre examen approfondi d’ExpressVPN.

Puis-je regarder la télévision en direct sur ITV Hub ?

ITV Hub n’est pas seulement un service de rattrapage – vous pouvez également l’utiliser pour regarder la télévision en direct sur toutes les chaînes du réseau.

Il y a une exception occasionnelle à cela, lorsqu’une émission n’a que des droits de télévision et non des droits en ligne, mais ceux-ci sont rares.

Nous expliquons comment regarder la télévision en direct sur ITV Hub dans la section ci-dessous.

Comment regarder la télévision en direct sur ITV Hub ?

Pour regarder du contenu en direct sur ITV Hub, assurez-vous d’avoir créé un compte (c’est entièrement gratuit).

Ensuite, dirigez-vous vers la page principale via votre navigateur Internet ou l’application sur votre appareil de diffusion en continu.

Dans la barre de navigation, sélectionnez l’option “Regarder en direct”, et à partir de là, il ne vous reste plus qu’à sélectionner la chaîne de votre choix.

Cependant, certaines restrictions légales sont en place lorsque vous regardez ITV en direct depuis l’extérieur du Royaume-Uni, que nous abordons dans la section suivante.

Ai-je besoin d’une licence TV pour regarder ITV à l’étranger ?

Pas tout à fait, mais il y a une exception et elle est importante.

La plupart des gens au Royaume-Uni savent qu’en tant que chaîne financée par le secteur privé, ITV ne reçoit pas d’argent du public payant la licence.

Mais selon la loi, si vous regardez n’importe quel sorte de télévision britannique en direct à l’extérieur du pays, vous devez vous assurer que vous payez pour une licence de télévision britannique.

Bien que l’utilisation de VPN pour accéder à la télévision britannique à l’étranger soit tout à fait légale, nous exhortons tous les utilisateurs à respecter la loi britannique à l’étranger et ne tolérerons jamais aucune activité illégale.

