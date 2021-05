Comment regarder Invincible – où diffuser chaque épisode de la série télévisée animée de super-héros

LA série télévisée d’animation Invincible suit les exploits de l’adolescent Mark Grayson, le fils du super-héros le plus puissant de la planète.

La série, créée par le célèbre écrivain de bandes dessinées Robert Kirkman, a été lancée en mars 2021.

Comment puis-je regarder Invincible?

La première saison d’Invincible est disponible sur Amazon Prime, et deux saisons supplémentaires ont déjà été commandées.

Le dernier des huit épisodes de la première saison a atterri sur le service de streaming le 30 avril.

Invincible est un super-héros d’Image Comics Universe créé par Kirkman et l’artiste Cory Walker.

L’intrigue tourne autour de Mark Grayson – exprimé par Stephen Yeun – qui devient ensuite le personnage principal.

Sa relation avec son père Nolan (joué par JK Simmons) est au centre de la première saison.

Le casting talentueux comprend également Sandra Oh, Zazie Beets, Walton Goggins, Gillian Jacobs, Andrew Rannells, Zachary Quinto et d’autres.

Qu’a dit Robert Kirkman à propos d’Invincible?

Kirkman, co-créateur de The Walking Dead, a parlé de la brutalité de la scène de combat dans le dernier épisode de la première saison dans une interview avec Club AV.

« Chaque épisode a été construit en sachant qu’il s’agirait d’une émission animée et que nous pouvons l’utiliser au mieux de nos capacités », a-t-il déclaré au média.

«Toute la série a été conçue en premier lieu parce que c’était une animation.

« Vous avez raison, cette séquence de la finale entre Mark et Omni-Man serait presque impossible à faire même dans un blockbuster de 200 millions de dollars, pour passer des avions de combat aux bâtiments qui s’effondrent dans la ville aux montagnes enneigées et aux avalanches aux combats. sous l’océan.

« Je suis content que nous ayons pu le faire dans l’animation, cela montre la force du genre, car il utilise le meilleur de ce que la bande dessinée est capable de faire avec la narration. »

Kirkman a également été interrogé sur ce qui était inclus dans les bandes dessinées de la série.

«Lorsque nous nous sommes assis avec Simon Racioppa, le scénariste en chef de la série, nous avons tracé ce que nous allions couvrir dans ces huit épisodes», a-t-il déclaré à AV Club.

«Je savais que je voulais le réserver avec les deux séquences: Nolan vs The Guardians Of The Globe et puis Nolan vs Mark.

« Le plaisir a commencé lorsque nous avons commencé à remplir les six épisodes intermédiaires. Pour ce faire, nous avons dû apporter certains des trucs des bandes dessinées qui se produisent après le grand combat entre Nolan et Mark. »

Il a ajouté: « En les faisant avancer, comme la confrontation avec Machine Head ou la rencontre sur Mars ou les scènes avec Reanimen, cela vous donne plus de temps pour connaître le sens de l’humanité de Mark, sa responsabilité et comment il va se comporter. en tant que super-héros. «