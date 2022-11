Comment regarder I’m A Celebrity à l’étranger avec des instructions étape par étape

I’m A Celebrity bat son plein et le public est captivé par tout ce qui se passe Down Under.

Si vous êtes en dehors du Royaume-Uni et que vous ne voulez pas manquer une seconde de l’action, voici comment regarder I’m A Celebrity à l’étranger.

I’m A Celebrity Get Me Out Of Here est de retour pour une incroyable 22e série, et après un an au Pays de Galles en raison des restrictions de Covid, est de retour en Australie.

La programmation de cette année comprend le rugby royal Mike Tindall, le présentateur de radio Chris Moyles, la légende de la musique Boy George, l’acteur de Coronation Street Sue Cleaver et le député conservateur Matt Hancock.

La tension monte avec cette équipe hétéroclite de célébrités alors qu’ils font face à d’horribles procès de bushtucker – et pire encore, les uns aux autres.

La série 22 de l’émission télévisée de longue date est disponible en streaming sur ITV Hub, le service de streaming d’ITV.

Mais si vous partez à l’étranger et que vous voulez suivre chaque seconde de l’action dans la jungle, vous constaterez qu’ITV Hub est «géo-restreint» et bloqué à l’étranger.

Cependant, il existe un moyen simple d’esquiver ce problème, et c’est en téléchargeant un VPN.

Lisez pour savoir comment regarder I’m A Celebrity de n’importe où dans le monde en quatre étapes simples.

Comment regarder I’m A Celebrity à l’étranger avec un VPN

Les VPN sont des outils en ligne téléchargeables qui peuvent être (légalement) utilisés pour suggérer que vous utilisez une adresse IP basée au Royaume-Uni.

C’est le moyen le plus simple de contourner les problèmes de restriction géographique d’ITV et de regarder ses émissions de n’importe où dans le monde.

Suivez nos instructions simples étape par étape pour regarder I’m A Celebrity lorsque vous êtes en dehors du Royaume-Uni :

Téléchargez un VPN comme NordVPN ou ExpressVPN sur votre ordinateur portable, smartphone, tablette ou autre appareil de streaming. Dans l’interface du VPN, sélectionnez un serveur britannique. Dirigez-vous vers ITV Hub et recherchez I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here! Appuyez sur play et regardez l’action !

ITV Hub est le service à la demande d’ITV où vous pouvez rattraper les épisodes précédents de I’m A Celebrity.

Vous pouvez également le regarder en direct sur ITV Hub, mais rappelez-vous : pour regarder n’importe quel TV britannique en direct à l’étranger, vous devez également avoir une licence de télévision britannique.

Avant de télécharger un VPN, il vaut vraiment la peine de consulter notre sélection des meilleurs services VPN, car nous avons testé et examiné de nombreux fournisseurs majeurs.

Ne manquez pas nos explications sur la façon de regarder la télévision britannique à l’étranger ou sur la façon de regarder ITV à l’étranger.





Pour en savoir plus sur deux des plus grands services VPN du marché, lisez notre revue ExpressVPN et notre revue NordVPN.

Vous utilisez des VPN pour débloquer d’autres services de streaming – rendez-vous sur notre Meilleur VPN pour Netflix pour en savoir plus.