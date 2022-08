Comment regarder Hyderabad FC contre Chennayin FC et Jamshedpur FC contre FC Goa en direct en streaming

Le Hyderabad FC et le Chennayin FC s’affronteront le vendredi 26 août lors d’un match de phase de groupes de la Coupe Durand. Le deuxième match de la journée opposera le Champions FC Goa en titre au Jamshedpur FC.

La rencontre Hyderabad-Chennayin se jouera au stade Khuman Lampak à Imphal. L’Hyderabad FC a débuté sa campagne en Coupe Durand avec style après avoir écrasé le TRAU FC, 2-0 lors de son premier match. L’attaquant vedette, Holicharan Narzary a ouvert son compte avec une finition somptueuse à la 27e minute. Le deuxième du match d’Hyderabad est venu grâce à une tête brillante de l’arrière central Borja Herrera.

Pendant ce temps, leurs adversaires du Chennaiyin FC ont dû se contenter d’un match nul 2-2 face à Army Red. L’équipe de Chennai doit décrocher une victoire pour conserver ses espoirs de qualification.

Le Jamshedpur FC a été complètement battu par Mohammedan lors de son premier match de Coupe. Même après avoir eu beaucoup de possession, Jamshedpur a concédé trois buts et n’a jamais vraiment été près d’en marquer un. Au contraire, le FC Goa a dû creuser profondément pour assurer une victoire 1-0 contre l’Indian Air Force avec le milieu de terrain Muhammed Vailiyattil trouvant le filet pour les champions.

Ne manquez pas l’action passionnante d’une carte de match alléchante dans la Coupe Durand vendredi.

Avant les matchs de la Durand Cup 2023 de vendredi entre le Hyderabad FC et le Chennaiyin FC ; Jamshedpur FC et FC Goa, voici tout ce que vous devez savoir :

Quand les matchs Durand Cup 2022 Hyderabad FC vs Chennaiyin FC et Jamshedpur FC vs FC Goa seront-ils joués ?

Les matchs de la Durand Cup 2022 – Hyderabad FC vs Chennaiyin FC et Jamshedpur FC vs FC – Goa auront lieu le vendredi 26 août.

Où se joueront les matchs Durand Cup 2022 Hyderabad FC vs Chennaiyin FC et Jamshedpur FC vs FC Goa ?

Le match entre le Hyderabad FC et le Chennaiyin FC se jouera au stade Khuman Lampak à Imphal, Manipur.

Le match entre le Jamshedpur FC et le FC Goa se jouera au Salt Lake Stadium de Kolkata, au Bengale occidental.

A quelle heure commenceront les matchs de la Coupe Durand 2022 ?

Le match de la Durand Cup 2022 entre le Hyderabad FC et le Chennaiyin FC débutera à 15h00 IST.

Jamshedpur FC cs FC Goa débutera à 18h00 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront les matchs de la Durand Cup 2022 ?

Les matchs de la Coupe Durand 2022 seront diffusés en direct sur le réseau Sports18.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Coupe Durand 2022 ?

Les matchs de la Coupe Durand 2022 sont disponibles pour être diffusés en direct sur l’application et le site Web Voot.

Hyderabad FC vs Chennayin FC Compositions de départ prévues

FC Hyderabad : Gurmeet Singh (Gk), Chinglensana Singh, Nim Dorjee, Akash Mishra, Manoj Mohammad, Joao Victor, Sahil Tavora, Lalchungnunga Chhangte, Joel Chianese, Aaren D’Silva, Bartholomew Ogbeche

Chennaiyin FC : Debjit Majumder (Gk), Aakash Sangwan, Vafa Hakhamaneshi, Fallou Diagne, Rafael Crivellaro, Jiteshwor Singh, Anirudh Thapa, Jackson Dhas, Ninthoi Meetei, Vincy Barretto, Rahim Ali

Compositions de départ prévues pour le Jamshedpur FC et le FC Goa

Jamshedpur FC : Arman Tamang (Gk), Kojam Beyong, Piush Thakuri, Raj Mukhi, Ankit Toppo, Raj Mukhi, Ankit Toppo, Advait Sumbly, Anand Kumar, Nikhil Barla, Hijam Lenin Singh

FC Goa : Hansel Coelho (Gk), Delzan Passanha, Rayan Roger Menezes, Lesly Rebello (c), Salman Faris, Lalremruata HP, Velroy Fernandes, Delton Colaco, Anthony Fernandes, Phrangki Buam, Mevan Dias

