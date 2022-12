Comment regarder HBO Max gratuitement

HBO Max est l’une des plus grandes plateformes de streaming américaines, avec des exclusivités originales telles que House of the Dragon, Succession et The White Lotus, ainsi que des incontournables tels que Friends, Doctor Who et la série Harry Potter.

Si vous souhaitez souscrire à un abonnement HBO Max, vous pouvez soit opter pour le forfait avec publicité pour 9,99 $ par mois, soit pour le forfait sans publicité pour 14,99 $ par mois. Cependant, si vous cherchez à économiser de l’argent, il existe plusieurs façons de regarder HBO Max gratuitement.

Nous avons rassemblé tout ce que nous savons sur la façon d’obtenir ce service sans avoir à payer un centime. Nous avons également un tour d’horizon similaire pour regarder Apple TV + gratuitement.

Utilisez un essai gratuit de HBO Max sur Amazon Prime Video US

Vous n’avez pas seulement besoin de regarder le contenu HBO Max sur le site Web. Amazon Prime Video US propose le service en tant que canal supplémentaire qui vous pouvez acheter en plus de votre abonnement Prime Video existant.

Tu peux acheter un essai gratuit de sept jours de la chaîne sur Amazon US, qui passe ensuite à 14,99 $ par mois par la suite. Cependant, à condition que vous annuliez avant d’être facturé, vous n’aurez rien à payer.

Si vous n’êtes pas abonné Prime, ne vous inquiétez pas. Les nouveaux clients bénéficient également d’un essai gratuit de 30 jours de Prime Video. Par conséquent, vous pouvez vous inscrire à Amazon Prime Video US et ajouter HBO Max en tant que chaîne sans avoir à payer quoi que ce soit.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les canaux Amazon, vous pouvez tout lire à leur sujet dans notre article explicatif.

Si vous êtes basé au Royaume-Uni, vous pouvez également vous inscrire en utilisant cette méthode, et un VPN tel que NordVPN ou ExpressVPN.

Utilisez un essai gratuit de HBO Max sur Hulu

Si vous êtes inscrit au service de streaming Hulu (qui coûte 7,99 $ par mois pour la version avec publicité et 14,99 $ pour la version sans publicité), vous pouvez ajouter HBO Max en tant que module complémentaire, avec un sept- essai gratuit d’une journée disponible.

Vous pouvez le faire en accédant à votre compte et en sélectionnant “Gérer les modules complémentaires”, puis en cliquant sur la bannière HBO Max.

Obtenez HBO Max via AT&T ou votre fournisseur de câble

Obtenez votre télévision et le haut débit via AT&T ? Bonne nouvelle, vous pourrez peut-être obtenir HBO Max pour absolument rien ! AT&T propose l’abonnement avec certains forfaits sélectionnés – vérifiez si le vôtre est inclus à l’aide du tableau ci-dessous :

S’il n’est pas inclus, vous pouvez toujours être éligible à un essai gratuit limité, bien que la durée de celui-ci dépende du type de plan sur lequel vous vous trouvez. Vous pouvez vérifier cela sur le site Web d’AT&T.

De plus, certains autres abonnés HBO tiers sont éligibles. Les clients qui s’abonnent à HBO via les fournisseurs suivants devraient pouvoir obtenir HBO Max gratuitement :

Spectre de la Charte

Pomme

Hulu

Télévision YouTube

Altice (Optimum et SuddenLink)

Verizon

Cox Communications

NCTC (WOW!, Atlantic Broadband, RCN, Grande Communications & Wave et MCTV)

Le processus d’inscription diffère selon votre plan – vérifiez auprès de votre fournisseur pour plus de détails.