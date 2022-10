Comment regarder HBO Max au Royaume-Uni

HBO Max est actuellement disponible aux États-Unis, en Amérique latine et dans certaines parties de l’Europe. Cependant, il existe encore un certain nombre de pays qui ne disposent pas de cette plateforme de streaming, qui comprend des émissions extrêmement populaires comme House of the Dragon et Euphoria.

Heureusement, nous avons réussi à trouver une solution de contournement. C’est une méthode similaire que nous utilisons pour regarder Hulu, The CW et Netflix US, en utilisant un VPN.

Voici comment vous pouvez accéder à HBO Max depuis le Royaume-Uni. Nous vous recommandons également de jeter un œil à la façon de regarder HBO Max gratuitement.

Regardez HBO Max en utilisant un VPN

Pour souscrire à un abonnement, vous devez vous rendre sur le site Web de HBO Max. Vous ne pourrez pas ouvrir le site Web sur votre navigateur britannique normal car le site n’est disponible qu’aux États-Unis. Cependant, cela est facilement surmonté grâce à l’utilisation d’un VPN.

Avoir un VPN (réseau privé virtuel) vous permet de changer votre adresse IP afin de pouvoir naviguer sur Internet comme si vous étiez basé dans un autre pays. Pour HBO Max, vous aurez besoin d’un serveur américain. Pour des performances et un prix optimaux, nous vous recommandons soit NordVPN ou Surfshark. Vous pouvez également consulter notre liste des meilleurs VPN pour HBO Max.

Une fois que vous avez choisi votre VPN, vous avez franchi le premier obstacle de regarder HBO Max. La prochaine sera lorsque vous devrez saisir vos informations de paiement.

Informations de facturation pour HBO Max

Pour la prochaine étape, vous aurez besoin de l’application HBO Max. Nous avons testé avec succès cette méthode en utilisant NordVPN.

Une fois que vous avez acheté le VPN que vous voulez, vous devrez le télécharger sur votre appareil iOS ou Android. Le site Web HBO Max ne vous permet actuellement de vous inscrire que si vous avez une carte de paiement liée aux États-Unis. Si vous ne l’avez pas, voici les étapes à suivre :

Lancez votre VPN sur votre appareil iOS/Android et connectez-vous à un serveur américain

Créez un nouvel identifiant Apple/compte Google Play dans votre navigateur qui est lié aux États-Unis (laissez le pays vide)

Enregistrez votre nouveau compte sur la boutique d’applications de votre appareil iOS/Android

Vous devriez maintenant avoir accès à l’App Store américain – téléchargez et installez l’application HBO Max

Appuyez sur « Ignorer » si l’App Store vous demande d’ajouter des informations de paiement à votre compte iOS/Google Play avant d’installer HBO Max

Créez un nouveau compte dans l’application HBO Max avec votre adresse e-mail et votre mot de passe

Utilisez PayPal comme mode de paiement (il peut s’agir d’un compte britannique)

Vérifiez PayPal avec votre numéro de téléphone si vous avez configuré l’authentification à deux facteurs

Une fois votre compte vérifié, vous pouvez vous connecter depuis n’importe quel appareil

Parfois, le Google Play Store ne passe pas à la version américaine, même lors de la création d’un nouveau compte.

Pour contourner ce problème, connectez-vous à un VPN sur un PC, connectez-vous au site Web Google Play Store US, recherchez l’application dont vous avez besoin et envoyez-la sur votre téléphone (tout en restant connecté au VPN). Vous pouvez voir un exemple utilisant Peacock ci-dessous :

Il a été signalé que des utilisateurs ne pouvaient pas installer HBO Max sur iOS car l’App Store oblige les utilisateurs à enregistrer leurs informations de paiement et n’accepte pas UK PayPal si vous essayez de vous inscrire avec ce compte.

Pour contourner ce problème, nous vous recommandons d’acheter du crédit sur l’App Store américain via une carte-cadeau numérique, qui peut être ajoutée comme option de paiement aux États-Unis.

Vous pouvez l’acheter dans des endroits tels que Amazon États-Unis, bien qu’il existe d’autres détaillants disponibles. Vous aurez besoin d’un site Web qui vous permette de payer avec des coordonnées bancaires britanniques. Le montant minimum typique que vous pouvez acheter sera de 25 $ – assez pour couvrir un mois d’abonnement à HBO Max.

Lorsque le site vous demande de mettre le destinataire, entrez votre propre adresse e-mail et le code pour échanger l’argent sera envoyé dans votre boîte de réception. Ensuite, lorsque vous devez ajouter des informations de paiement dans l’App Store, sélectionnez “utiliser une carte-cadeau ou un code”, et vous devriez pouvoir ajouter l’argent sous forme de crédit sur votre compte.

Avec cela, vous devriez alors pouvoir vous inscrire à un compte HBO Max. Une fois votre compte actif, vous pouvez modifier vos informations de paiement sur votre PayPal britannique via le site Web pour éviter d’avoir à payer pour une nouvelle carte-cadeau à chaque fois.

Nous tenons à souligner que toutes ces méthodes sont techniquement contraires aux conditions d’utilisation de HBO, de sorte que la société peut annuler votre compte à tout moment. Procédez à vos risques et périls.