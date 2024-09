Comment regarder « Grey’s Anatomy » S21 en ligne de n’importe où

Le Grey Sloan Memorial Hospital est comme l’hôtel California : vous pouvez partir à tout moment mais vous ne pouvez jamais partir. Jackson Avery et Monica Beltran reviennent pour cette saison 21 de « Grey’s Anatomy » tandis que Meredith Grey n’a jamais reçu le mémo après sa « sortie » de la saison 19 et même Sydney Heron est de retour après 17 ans d’absence.

Lisez la suite pour savoir comment regarder la saison 21 de « Grey’s Anatomy » de n’importe où avec un VPN et voyez par vous-même.

« Grey’s Anatomy » S21 : date de sortie, heure de début, chaîne de télévision, streaming Date et heure aux États-Unis : La saison 21 de « Grey’s Anatomy » sera diffusée le jeudi 26 septembre à 22 h HE/PT.

• GRATUIT — Regardez dessus CTV (Canada)

• NOUS —ABC via Sling TV ou Fubo

• Regardez n’importe où – essayer NordVPN 100% sans risque

Pour de nombreux téléspectateurs, Meredith Grey (jouée par Ellen Pompeo) est Grey’s Anatomy et il est presque impossible d’imaginer la série sans elle (c’est probablement pourquoi elle est toujours en tête d’affiche), mais elle ne se présente pas seulement pour changer cette saison.

La controverse entourant ses recherches sur la maladie d’Alzheimer – et sa décision de les publier en ligne plutôt que de les transmettre – a été à l’origine du drame de la fin de la saison 20 alors que Catherine Fox (Debbie Allen) a montré pourquoi elle est l’une des meilleures méchantes de la télévision.

Ailleurs, Jo (Camilla Luddington) n’a toujours pas dit à Link (Chris Carmack) qu’elle était enceinte et la volonté et la volonté d’intriguer autour de Jules (Adelaide Kane) et Mika (Midori Francis) semblent prêtes à courir et à courir.

Poursuivez votre lecture pour savoir tout ce que vous devez savoir pour savoir où regarder la saison 21 de « Grey’s Anatomy » en ligne, y compris les diffusions gratuites.

Regardez « Grey’s Anatomy » S21 gratuitement au Canada

Les téléspectateurs au Canada peuvent diffuser de nouveaux épisodes GRATUITEMENT sur CTV.ca le lendemain de la transmission. Vous pouvez vous inscrire à CTV avec votre adresse e-mail.

Vous voyagez à l’extérieur du Canada? Vous devrez utiliser un VPN pour débloquer votre compte CTV et regarder de n’importe où. Détails ci-dessous.

Comment regarder « Grey’s Anatomy » S21 depuis l’étranger

Vous êtes actuellement absent de chez vous et vous ne pouvez pas regarder la saison 21 de « Grey’s Anatomy » avec votre abonnement streaming habituel ?

Vous pouvez toujours regarder vos émissions de télévision préférées de n’importe où grâce aux merveilles d’un VPN (Virtual Private Network). Le logiciel permet à vos appareils de donner l’impression d’être de retour dans votre pays d’origine, où que vous soyez dans le monde. Idéal donc pour les fans de télévision en vacances ou en voyage d’affaires. Notre préféré est NordVPN. C’est le meilleur du marché.

Regardez « Grey’s Anatomy » S21 dans le monde entier

(Crédit image : gratuit)

Regardez « Grey’s Anatomy » S21 aux États-Unis en ligne et sans câble

La saison 21 de « Grey’s Anatomy » sera diffusée le jeudi 26 septembre à 22 h HE/PT le abc.

ABC est un réseau de diffusion accessible avec l’une des meilleures antennes TV, un bouquet de télévision par câble ou une plateforme de streaming TV en direct comme Sling TV, Fubo ou Hulu avec télévision en direct.

Les 20 saisons peuvent être visionnées sur Netflix, il est donc probable que la saison 21 sera disponible sur Netflix une fois « terminée ». Mais vous attendez peut-être un moment.

Vous voyagez à l’étranger et vous ne voulez pas manquer le spectacle ? Ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours accéder à votre streamer domestique habituel via un VPN. Comme vous le savez probablement, nous vous recommandons NordVPN.

(Crédit image : gratuit)

Où regarder la saison 21 de « Grey’s Anatomy » au Canada

La saison 21 de « Grey’s Anatomy » sera diffusée le jeudi 26 septembre à 22 h HE/PT sur CTV. Flux de nouveaux épisodes pour GRATUIT sur CTV.ca le lendemain de la transmission.

Les saisons précédentes peuvent être visionnées sur Netflix, où cette saison sera probablement disponible une fois « terminée » – mais vous pourriez attendre longtemps.

Vous voyagez à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder votre service de streaming habituel depuis n’importe où sur la planète.

(Crédit image : gratuit)

Puis-je regarder la saison 21 de « Grey’s Anatomy » au Royaume-Uni ?

Les 20 premières saisons de « Grey’s Anatomy » sont désormais disponibles en streaming sur Disney Plus au Royaume-Uni. Cependant, la saison 21 ne sera probablement pas disponible avant la fin de sa projection aux États-Unis.

Mais pas de panique. Les ressortissants américains et canadiens visitant le Royaume-Uni peuvent toujours accéder à leurs services de streaming habituels avec l’aide de NordVPN.

(Crédit image : gratuit)

Comment regarder la saison 21 de « Grey’s Anatomy » en Australie

La saison 21 de « Grey’s Anatomy » sera diffusée le Disney+ en Australie et en Nouvelle-Zélande le même jour, il arrive sur Hulu aux États-Unis. C’est-à-dire sur Vendredi 27 septembre (le lendemain de la diffusion des nouveaux épisodes par ABC).

À l’étranger? Avec NordVPNles ressortissants australiens voyageant partout peuvent accéder à leurs services de streaming habituels de n’importe où.

Liste des acteurs de la saison 21 de « Grey’s Anatomy »

Ellen Pompeo dans le rôle du Dr Meredith Grey.

Chandra Wilson dans le rôle du Dr Miranda Bailey.

James Pickens Jr. dans le rôle du Dr Richard Webber.

Kevin McKidd dans le rôle du Dr Owen Hunt.

Camilla Luddington dans le rôle du Dr Jo Wilson.

Caterina Scorsone dans le rôle du Dr Amelia Shepherd.

Kim Raver dans le rôle du Dr Teddy Altman.

Chris Carmack dans le rôle du Dr Atticus Lincoln.

Guide des épisodes de la saison 21 de « Grey’s Anatomy »

S21E1 – « Si les murs pouvaient parler » : Après avoir renvoyé certains des meilleurs de Grey Sloan, Catherine continue d’interférer avec les recherches de Meredith et Amelia. Des accidents lors d’une manifestation contre le changement climatique amènent des cas uniques à l’hôpital, et Bailey est confronté à une explosion du passé.

Après avoir renvoyé certains des meilleurs de Grey Sloan, Catherine continue d’interférer avec les recherches de Meredith et Amelia. Des accidents lors d’une manifestation contre le changement climatique amènent des cas uniques à l’hôpital, et Bailey est confronté à une explosion du passé. S21E2 – « Emmène-moi à l’église » : Meredith et Catherine continuent d’être en désaccord et Meredith se confie à Bailey pour obtenir son soutien. Richard, Winston et Lucas passent la journée à l’extérieur de l’hôpital, et Blue fait face à une relation de son passé. Levi rencontre le nouvel aumônier de l’hôpital.

Meredith et Catherine continuent d’être en désaccord et Meredith se confie à Bailey pour obtenir son soutien. Richard, Winston et Lucas passent la journée à l’extérieur de l’hôpital, et Blue fait face à une relation de son passé. Levi rencontre le nouvel aumônier de l’hôpital. S21E3 – « Je peux voir clairement maintenant » : À déterminer

À déterminer S21E4 à S21E18 : À déterminer

Dans combien d’épisodes Meredith apparaîtra-t-elle ? Des sources parlent d’au moins sept et potentiellement jusqu’à 14.