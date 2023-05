Comment regarder gratuitement les cérémonies du Festival de Cannes 2023

Le Festival de Cannes est le plus grand festival du film au monde, réunissant des stars, des réalisateurs, des écrivains et des experts de l’industrie pour célébrer les plus grands et les meilleurs films de cette année.

Alors que la plupart des projections se dérouleront à huis clos, vous pouvez toujours regarder les cérémonies d’ouverture et de clôture, les Cannes Film Awards et attraper toutes les célébrités sur le tapis rouge. Voici tout ce que vous devez savoir.

Quand est le Festival de Cannes 2023 ?

Cette année, le festival international du film aura lieu du Du mardi 16 mai 2023 au samedi 27 mai 2023 et rendra hommage à l’icône du cinéma français Catherine Deneuve.

On peut voir l’actrice en noir et blanc sur l’affiche officielle de l’événement, conçue par Hartland Villa et créée à partir d’une photo de Jack Garofalo sur le tournage de La Chamade. Chiara Mastroianni sera la maîtresse des cérémonies d’ouverture et de remise des prix.

Le Festival sera ouvert par le film Jeanne du Barry de la réalisatrice française Maïwenn, qui marquera le retour de Johnny Depp sur grand écran, et peut-être même sur les tapis rouges également.

A quelle heure est la cérémonie d’ouverture du Festival de Cannes 2023 ?

La cérémonie d’ouverture doit avoir lieu aujourd’hui, mardi 16 mai 2023. Il sera diffusé aux heures suivantes :

19h CEST (France/Europe Centrale)

18h BST (Royaume-Uni)

13 h HE (côte est des États-Unis)

10h PT (côte ouest des États-Unis)

3h00 AEST (Australie)

Au cours de la cérémonie, l’acteur et producteur Michael Douglas recevra une Palme d’or honorifique.

Quand auront lieu la cérémonie de clôture et les Cannes Film Awards 2023 ?

Les Cannes Film Awards seront remis lors de la cérémonie de clôture, y compris la Palme d’Or.

L’événement débutera le samedi 27 mai 2023 aux heures suivantes :

20h30 CEST (France/Europe Centrale)

19h30 BST (Royaume-Uni)

15 h HE (côte est des États-Unis)

11h PT (côte ouest des États-Unis)

4h00 AEST (Australie)

Comment regarder le Festival de Cannes 2023 cérémonies et récompenses

Le Festival de Cannes a confirmé qu’il diffusera gratuitement la cérémonie d’ouverture, la cérémonie de clôture et les Cannes Film Awards à l’international.

Si vous êtes basé au Royaume-Uni ou aux États-Unis, vous pouvez regarder la version anglaise des événements sur le Brut. Page Facebook Amérique. Le Festival de Cannes affirme que ce flux ne sera pas géo-restreint, vous pouvez donc regarder de n’importe où.

Vous pouvez également suivre toute l’action du tapis rouge et les conférences de presse sur la chaîne YouTube officielle du Festival de Cannes – nous l’avons intégrée ci-dessous :

Qui est le jury du Festival de Cannes 2023 ?

Ruben Östlund, réalisateur suédois aux deux Palmes d’Or, a été choisi comme président du jury et succède à l’acteur Vincent Lindon.

Le reste du jury de la 76e cérémonie comprend la réalisatrice Maryam Touzani, l’acteur Denis Ménochet, l’écrivain et réalisateur Rugani Nyoni, l’actrice Brie Larson, l’écrivain Atiq Rahimi, l’acteur Paul Dano, la réalisatrice Julia Ducournau et le réalisateur Damian Szifron.

La sélection officielle du Festival de Cannes 2023

Voici la liste des longs métrages sélectionnés En Compétition, Hors Compétition et Un Certain Regard. Vous trouverez plus d’informations sur le site de Cannes :

En Compétition – Longs Métrages :

Films Directeurs Club Zéro Jessica Hauser La zone d’intérêt Jonathan Glazer Feuilles mortes Aki Kaurismaki Les Filles D’Olfa (Quatre Filles) Kaouther Ben Hania Ben Hania Ville d’astéroïdes Wes Anderson Anatomie D’une Chute Justine Triet Monstre Kore-eda Hirokazu Il Sol Dell’Avvenire Nanni Moretti La Chimère Alice Rohrwacher À propos des graminées sèches Nuri Bilge Ceylan L’été dernier Catherine Breillat La Passion de Dodin Bouffant Dodin Bouffant de Tran Anh Hung Rapito Marco Bellocchio mai décembre Todd Haynes Brandon Karim Aïnouz Le vieux chêne Ken Loach Banel et Adama Ramata-Toulaye Sy Des jours parfaits Wim Wenders Jeunesse Wang Bing

Hors Compétition :

Films Directeurs Jeanne du Barry (Film d’ouverture) Maïwenn Les tueurs de la fleur de lune Martin Scorsese L’idole Sam Levinson Araignée Kim Jee Woon Indiana Jones et le cadran du destin James Mangold Élémentaire (Film nocturne de clôture) Pixar

Un Certain Regard :

Films Directeurs Le règne animal (Film d’ouverture) Thomas Cailley Comment avoir des relations sexuelles Marcheur de Manning Au revoir Julia Mohamed Kordofani Crowra (La Fleur Burti) Joao Salaviza et Renée Nader Messora Simple Comme Sylvain Monia Chokri Kadib Abyad (La mère de tous les mensonges) Kadib Abyad Los Colonos (Les colons) Philippe Galvez Auguré Baloji Tshiani La glace qui se brise Anthony Chen Rosalie Stéphanie Di Giusto Le nouveau garçon Warwick Thornton Si seulement je pouvais hiberner Zoljargal Purevdach Rien à perdre Delphine Deloget Désespéré Kim Chang-hoon Versets terrestres Ali Asgari et Alireza Khatami Les Meutes Kamal Lazraq Los Deliquentes (Les Déliquents) Rodrigue Moreno

Cet article a été traduit de l’article original écrit par Mathilde Vicente sur l’édition française de Tech Advisor, et édité par Hannah Cowton.