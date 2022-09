Comment regarder gratuitement le dernier match de Roger Federer

Après une brillante carrière de 24 ans, Roger Federer a officiellement annoncé qu’il prendrait sa retraite du tennis.

Son statut de l’un des grands de tous les temps du sport est incontestable, seuls Novak Djokovic et Rafael Nadal ayant jamais remporté plus que les 20 titres du Grand Chelem du Suisse. À juste titre, le dernier match de Federer sera un double avec Nadal à la Laver Cup, un tournoi qu’il a aidé à créer.

Il sera diffusé en direct dans le monde entier, et il existe un moyen de regarder le match gratuitement si vous avez un compte américain. Voici tout ce que vous devez savoir.

Quand est le dernier match de Federer ?

Federer et Nadal affronteront les Américains Jack Sock et Frances Tiafoe aujourd’hui, 23 septembre 2022. Ce sera le deuxième match de la session nocturne, qui débutera à 19h00, heure du Royaume-Uni – c’est-à-dire 11h00 PT, 14h00 HE, 20h00 CET et 23h30 IST.

Cependant, le moment où le match commencera réellement dépendra du temps qu’il faudra à Andy Murray contre Alex de Minaur pour se terminer.

Comment regarder gratuitement le dernier match de Federer aux États-Unis

Aux États-Unis, le match sera diffusé en direct sur Tennis Channel. Cela coûte généralement 2,49 $ par mois ou 109,99 $ par an pour s’abonner, mais un essai gratuit de 7 jours est disponible pour les nouveaux clients si cela ne vous dérange pas d’entrer les détails de paiement.

En vous inscrivant maintenant, vous avez tout le temps de regarder Federer et tous les autres matchs de la Laver Cup entièrement gratuitement. N’oubliez pas d’annuler avant la fin des sept jours pour éviter d’être facturé.

Comment regarder le dernier match de Federer au Royaume-Uni

Eurosport détient les droits sur la Laver Cup au Royaume-Uni. Pour y accéder, vous devrez vous inscrire à Discovery+, qui coûte 6,99 £ par mois ou 59,99 £ par an. Alternativement, vous pouvez ajoutez-le à un compte Prime Video existant pour le même prix.

Malheureusement, un essai gratuit n’est disponible qu’avec le plan Divertissement, qui ne vous donnera pas accès au tennis. Mais 6,99 £ est un petit prix à payer si vous êtes un fan de Federer. Assurez-vous simplement d’annuler avant la fin du mois pour ne plus être facturé.

Comment regarder gratuitement le dernier match de Federer en dehors des États-Unis et du Royaume-Uni

Si vous êtes basé en dehors des États-Unis et du Royaume-Uni, il existe de nombreuses autres options. Une liste complète des diffuseurs est disponible sur le site Web de la Laver Cup.

La plupart n’offrent pas d’essai gratuit, mais vous pouvez contourner ce problème en utilisant un VPN si vous vous êtes inscrit à un compte américain. Cela vous permettra de toujours apparaître comme si vous étiez aux États-Unis et de conserver l’accès aux services, et c’est tout à fait légal.

NordVPN est l’une de nos principales recommandations, mais vous pouvez consulter notre meilleur tableau VPN, qui vous montre certains des meilleurs services pour accéder au contenu américain et britannique depuis l’étranger.

Si vous prévoyez d’utiliser le VPN uniquement pour ce match, vous pouvez également envisager un VPN gratuit. Presque tous ont des serveurs américains et britanniques, mais il peut y avoir des limites de données strictes.