Comment regarder gratuitement la première journée de l’UEFA Champions League en direct

La 70e saison de l’UEFA Champions League débute aujourd’hui avec la première des huit journées de match d’une tournoi new-look.

Le tournoi annuel de football interclubs européen de premier plan opposera 36 des meilleures équipes de clubs du continent, offrant aux fans encore plus d’opportunités que jamais de voir leur équipe en action contre d’autres clubs de premier plan.

Bien sûr, le Real Madrid, vainqueur de l’année dernière, est de retour, ainsi que le Borussia Dortmund, finaliste de 2023-24, et le champion de 2022-23, Manchester City.

Ci-dessous, nous vous expliquons comment suivre chaque match de la première journée avec un calendrier et une description du fonctionnement du nouveau style de tournoi.

Comment regarder et diffuser gratuitement la première journée de l’UEFA Champions League :

La maison de diffusion en continu de l’UEFA Champions League aux États-Unis est Paramount+donc chaque match de chaque journée sera diffusé là-bas.

Notre façon préférée de regarder Paramount+ est avec le module complémentaire Prime Video Channelsaccessible à tous Prime Video abonnés.

Avec Chaînes vidéo PrimeLes abonnés Amazon Prime peuvent ajouter des abonnements de streaming à Prime Video, combinant ainsi plusieurs services dans une seule application pratique.

Le prix est le même que celui d’un abonnement direct : 7,99 $/mois avec publicités et 12,99 $/mois sans publicités. Un essai gratuit de sept jours est également inclus.

Vous devrez bien sûr être abonné à Amazon Prime avec Prime Video pour ajouter Paramount+ oui, mais si ce n’est pas le cas, ne vous inquiétez pas ; il existe également un essai gratuit de 30 jours pour cela.

Programme de la 1ère journée de l’UEFA Champions League :

Chaque jour de la première journée de l’UCL comprend six matchs ; deux commencent à 12h45 HE, tandis que les quatre autres débutent à 15h00 HE.

Mardi 17 septembre

Juventus vs PSV, 12h45 HE

Young Boys contre Aston Villa, 12h45 HE

Bayern München contre GNK Dinamo, 15h00 HE

AC Milan contre Liverpool, 15 h HE

Real Madrid contre Stuttgart, 15h00 HE

Sporting CP contre Lille, 15 h HE

Mercredi 18 septembre

Bologne contre Shakhtar, 12 h 45 HE

Sparta Praha contre Salzbourg, 12 h 45 HE

Club Bruges contre Borussia Dortmund, 15h00 HE

Celtic contre ŠK Slovan Bratislava, 15 h HE

Manchester City contre Inter Milan, 15h00 HE

Paris contre Gérone, 15h00 HE

Jeudi 19 septembre

Crvena Zvezda contre Benfica, 12 h 45 HE

Feyenoord contre Leverkusen, 12 h 45 HE

Atalanta contre Arsenal, 15 h HE

Atleta contre Leipzig, 15 h HE

Monaco contre Barcelone, 15 h HE

Brest contre Sturm Graz, 15h00 HE

Le nouveau format de l’UEFA Champions League expliqué :

2024-25 est la première année où l’UCL utilisera un Système « suisse » qui, entre autres changements, remplace la phase de groupes par une phase de championnat.

Les tournois précédents de l’UCL débutaient par une phase de poules où 32 équipes étaient divisées en huit groupes de quatre, à l’image de la phase de poules utilisée lors de l’Euro de cet été. Ensuite, chaque équipe affrontait chaque adversaire de son groupe deux fois (à domicile et à l’extérieur) avant de passer à la phase à élimination directe.

Dans ce nouveau format de jeu, la phase de championnat a été élargie à 36 équipes, et plutôt que de classer les équipes en groupes, chaque équipe jouera contre huit équipes différentes, la moitié à domicile et l’autre moitié à l’extérieur. Les équipes sont organisées en une seule compétition de championnat avec les 36 équipes classées ensemble.

Le système de notation n’a cependant pas changé : les vainqueurs recevront trois points tandis que les clubs qui terminent sur un match nul recevront un point chacun.

Cette mesure vise en partie à donner aux clubs l’occasion de se mesurer à un plus large éventail d’adversaires. Elle offre également aux fans davantage d’occasions de voir les meilleures équipes s’affronter plus souvent et plus tôt dans le tournoi.

À partir de là, les huit meilleurs clubs du classement passeront automatiquement aux huitièmes de finale, tandis que les équipes qui termineront de la 9e à la 24e place s’affronteront dans un barrage à élimination directe pour se qualifier.

Au-delà de l’UCL, ce nouveau format sera également utilisé lors des matches de l’Europa League et de l’UEFA Conference League.

Quand aura lieu la prochaine journée de l’UEFA Champions League ?

La deuxième journée de l’UCL aura lieu le mardi 1er octobre et le mercredi 2 octobre.

Quels clubs se sont qualifiés pour l’UEFA Champions League 2024 ?

Arsenal (Première Ligue)

Aston Villa (Premier League)

Atalanta (Serie A)

Atlético Madrid (Liga)

Borussia Dortmund (Bundesliga)

Barcelone (Liga)

Bayern Munich (Bundesliga)

Benfica (Ligue du Portugal)

Bologne (Serie A)

Brest (Ligue 1)

Celtic (Premier League écossaise)

Club Bruges (Pro League belge)

Étoile rouge de Zvezda (SuperLiga serbe)

Feyenoord (Eredivisie)

Gérone (Liga)

GNK Dinamo (Ligue croate de football)

Inter Milan (Série A)

Juventus (Série A)

Leipzig (Bundesliga)

Leverkusen (Bundesliga)

Lille (Ligue 1)

Liverpool (Premier League)

Manchester City (Premier League)

AC Milan (Série A)

Monaco (Ligue 1)

Paris Saint-Germain (Ligue 1)

PSV Eindhoven (Eredivisie)

Real Madrid (Liga)

Slovan Bratislava (Super Liga slovaque)

Salzbourg (Bundesliga autrichienne)

Shakhtar Donetsk (Première Ligue ukrainienne)

Sparta Prague (Ligue 1 tchèque)

Sporting CP (Ligue du Portugal)

Sturm Graz (Bundesliga autrichienne)

Stuttgart (Bundesliga)

Jeunes garçons (Super League Suisse)

