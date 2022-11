Comment regarder gratuitement la diffusion en direct du Portugal contre l’Uruguay, ainsi que l’aperçu du match, les nouvelles de l’équipe et l’heure du coup d’envoi de la Coupe du monde 2022

Portugal vs Uruguay diffusion en direct et aperçu du match, lundi 28 novembre, 19h GMT

Portugal vs Uruguay diffusion en direct et aperçu du match

Vous cherchez une diffusion en direct Portugal vs Uruguay? Nous avons ce qu’il vous faut. Portugal vs Uruguay est gratuit sur ITV1 et ITV Hub au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la Coupe du monde 2022 gratuitement (s’ouvre dans un nouvel onglet) de partout.

Cristiano Ronaldo et compagnie. passeront à la phase à élimination directe avec un match à perdre s’ils sortent victorieux lundi.

L’Uruguay a été décevant lors de sa première rencontre et une défaite ici les placerait dans une position précaire dans le groupe H.

Ces deux équipes se sont rencontrées en huitièmes de finale en Russie il y a quatre ans, lorsque l’Uruguay s’est imposé 2-1.

Le coup d’envoi est à 19h00 GMT. Assurez-vous de savoir comment regarder la Coupe du monde 2022 (s’ouvre dans un nouvel onglet) où que tu sois.

Nouvelles de l’équipe

L’équipe portugaise (s’ouvre dans un nouvel onglet) contient une force impressionnante en profondeur, mais il est peu probable que Fernando Santos apporte trop de changements au XI qui a commencé contre le Ghana.

Ronald Araujo a été inclus dans l’équipe d’Uruguay (s’ouvre dans un nouvel onglet) bien qu’il n’ait pas joué de match de club depuis la mi-septembre, il ne sera pas en forme pour ce match.

Luis Suarez a lutté contre la Corée du Sud, mais ce serait une décision courageuse de laisser tomber le talisman de longue date de l’équipe nationale.

Formulaire

Malgré la victoire 3-2, Fernando Santos aura été déçu par le manque de contrôle de son équipe face au Ghana lors de la première journée.

L’Uruguay a été très laborieux en possession contre la Corée du Sud, créant peu de note lors d’un match nul 0-0.

Arbitre

Alireza Faghani d’Iran sera l’arbitre pour le Portugal contre l’Uruguay. Vous pouvez en savoir plus sur les arbitres de la Coupe du monde 2022 ici (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Stade

Le Portugal contre l’Uruguay se jouera au stade emblématique de Lusail à Lusail. Découvrez tous les stades de la Coupe du monde 2022 (s’ouvre dans un nouvel onglet) et voir comment il se classe.

Joueurs à surveiller / batailles clés

La défense portugaise tiendra une ligne haute en raison du manque de vitesse de l’Uruguay derrière, tandis qu’elle cherchera à faire travailler le ballon à Bruno Fernandes et Bernardo Silva entre les lignes.

L’Uruguay défendra à nouveau en profondeur et espère rattraper le Portugal en contre-attaque, avec Darwin Nunez comme principal exutoire.

En savoir plus sur les équipes complètes du Portugal et de l’Uruguay pour la Coupe du monde 2022 (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Tableau du groupe H

Balayez pour faire défiler horizontalement Tableau du groupe H Équipe P O L ré Points le Portugal 1 1 0 0 3 Corée du Sud 1 0 0 1 1 Uruguay 1 0 0 1 1 Ghana 1 0 1 0 0

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi du Portugal contre l’Uruguay est donné 19h00 GMT sur lundi 28 novembre au Royaume-Uni. Le jeu est gratuit à regarder sur ITV1 et ITV Hub.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 14 h HE / 11 h HP. Le match sera diffusé sur FOX/FS1 aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Guide VPN

Si vous êtes à l’extérieur du pays pour la Coupe du monde 2022, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d’habitude. Le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo !) et vous empêche de le regarder. Vous pouvez cependant utiliser un VPN pour contourner cela, sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et t’internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sûres – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options de bon rapport qualité-prix. Pour la Coupe du monde 2022, QuatreQuatreDeux recommande actuellement :

(Crédit image : futur)

Droits TV internationaux de la Coupe du monde 2022

ROYAUME-UNI

Tous les jeux au Royaume-Uni sont soit sur la BBC, soit sur ITV.

Etats-Unis

Fox est le détenteur des droits de la Coupe du monde aux États-Unis. Les jeux sont sur les chaînes câblées Fox ou FS1.

Si vous n’avez pas de câble, vous pouvez utiliser des services tels que Sling et FuboTV pour obtenir les chaînes Fox. Vous pouvez également regarder les matchs sur Peacock TV avec des commentaires en espagnol.

Canada

TSN montre chaque match. Vous pouvez vous abonner à la diffusion directe ou l’obtenir dans le cadre de votre forfait câble.

TSN (s’ouvre dans un nouvel onglet) (19,99 $/mois ou 199,90 $/an)

Australie

Comme au Royaume-Uni, la couverture de la Coupe du monde 2022 est entièrement gratuite. Vous pouvez regarder les 64 matchs sur la chaîne de télévision SBS et les diffuser en ligne également avec SBS On Demand.

Nouvelle-Zélande

Le fournisseur payant Sky Sports est le détenteur des droits de la Coupe du monde 2022 en Nouvelle-Zélande. Vous pouvez regarder dans le cadre de votre abonnement Sky ou récupérer un pass Sky Now TV. Il y a aussi un essai gratuit de 7 jours.