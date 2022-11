Comment regarder gratuitement la diffusion en direct du Costa Rica contre l’Allemagne, ainsi que l’aperçu du match, les nouvelles de l’équipe et l’heure du coup d’envoi de la Coupe du monde 2022

Costa Rica vs Allemagne diffusion en direct et aperçu du match, jeudi 1er décembre, 19h00 GMT

Vous recherchez une diffusion en direct Costa Rica vs Allemagne? Nous avons ce qu’il vous faut. Costa Rica vs Allemagne est gratuit sur ITV4 et ITV Hub au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la Coupe du monde 2022 gratuitement (s’ouvre dans un nouvel onglet) de partout.

L’Allemagne doit battre le Costa Rica pour avoir une chance de se qualifier pour la phase à élimination directe après avoir récolté un seul point sur les six premiers proposés.

Une victoire pour le Nationalelf serait suffisant si l’Espagne battait le Japon. Si ce match se termine par un match nul, l’Allemagne devrait sortir victorieuse par deux buts clairs.

Bien qu’il ait perdu son premier match 7-0, le Costa Rica est assuré de progresser s’il gagne jeudi.

Le coup d’envoi est à 19h00 GMT. Assurez-vous de savoir comment regarder la Coupe du monde 2022 (s’ouvre dans un nouvel onglet) où que tu sois.

Nouvelles de l’équipe

Il y a suffisamment d’options dans l’équipe du Costa Rica (s’ouvre dans un nouvel onglet) pour le Ticos pour s’aligner dans un dos quatre ou un dos cinq, mais ce dernier système est plus probable ici.

Niklas Fullkrug, qui n’a été appelé que dans l’équipe d’Allemagne (s’ouvre dans un nouvel onglet) pour la première fois à la veille du tournoi, pourrait débuter en tête pour les hommes de Hansi Flick.

Leroy Sane pousse également pour être impliqué dès le premier coup de sifflet contre le Costa Rica.

Formulaire

Le Costa Rica a été battu 7-0 par l’Espagne lors de la première journée, mais ils ont rebondi pour battre le Japon 1-0 la dernière fois.

L’Allemagne a subi une défaite par derrière contre le Japon lors de sa première sortie au Qatar, avant un match nul 1-1 contre l’Espagne ce week-end.

Arbitre

Stéphanie Frappart de France sera l’arbitre pour le Costa Rica contre l’Allemagne. Vous pouvez en savoir plus sur les arbitres de la Coupe du monde 2022 ici (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Stade

Costa Rica vs Allemagne se jouera au stade Al Bayt à Al Khor. Découvrez tous les stades de la Coupe du monde 2022 (s’ouvre dans un nouvel onglet) et voir comment il se classe.

Joueurs à surveiller / batailles clés

Le Costa Rica restera assis et cherchera à rendre la vie difficile à l’Allemagne, mais il pourrait avoir du mal à monter des contre-attaques.

La Nationalelf domineront la possession et chercheront à faire une percée rapide, mais ils devront rester patients s’ils ne marquent pas dans les échanges d’ouverture.

Fullkrug fournirait une présence au banc des pénalités contre des adversaires qui défendront dans un bloc bas.

En savoir plus sur les équipes complètes du Costa Rica et de l’Allemagne pour la Coupe du monde 2022 (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Tableau du groupe E

Balayez pour faire défiler horizontalement Tableau du groupe E Équipe P O L ré Points Espagne 2 1 0 1 4 Japon 2 1 1 0 3 Costa Rica 2 1 1 0 3 Allemagne 2 0 1 1 1

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi Costa Rica vs Allemagne est donné 19h00 GMT sur jeudi 1 décembre au Royaume-Uni. Le jeu est gratuit à regarder sur ITV4 et ITV Hub.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 14 h HE / 11 h HP. Le match sera diffusé sur FOX/FS1 aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Guide VPN

Si vous êtes à l’extérieur du pays pour la Coupe du monde 2022, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d’habitude. Le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo !) et vous empêche de le regarder. Vous pouvez utiliser un VPN pour contourner cela, sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et t’internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sûres – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options de bon rapport qualité-prix. Pour la Coupe du monde 2022, QuatreQuatreDeux recommande actuellement :

Droits TV internationaux de la Coupe du monde 2022

ROYAUME-UNI

Tous les jeux au Royaume-Uni sont soit sur la BBC, soit sur ITV.

Etats-Unis

Fox est le détenteur des droits de la Coupe du monde aux États-Unis. Les jeux sont sur les chaînes câblées Fox ou FS1.

Si vous n’avez pas de câble, vous pouvez utiliser des services tels que Sling et FuboTV pour obtenir les chaînes Fox. Vous pouvez également regarder les matchs sur Peacock TV avec des commentaires en espagnol.

Canada

TSN montre chaque match. Vous pouvez vous abonner à la diffusion directe ou l’obtenir dans le cadre de votre forfait câble.

TSN (s’ouvre dans un nouvel onglet) (19,99 $/mois ou 199,90 $/an)

Australie

Comme au Royaume-Uni, la couverture de la Coupe du monde 2022 est entièrement gratuite. Vous pouvez regarder les 64 matchs sur la chaîne de télévision SBS et les diffuser en ligne également avec SBS On Demand.

Nouvelle-Zélande

Le fournisseur payant Sky Sports est le détenteur des droits de la Coupe du monde 2022 en Nouvelle-Zélande. Vous pouvez regarder dans le cadre de votre abonnement Sky ou récupérer un pass Sky Now TV. Il y a aussi un essai gratuit de 7 jours.