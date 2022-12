Comment regarder gratuitement la diffusion en direct du Cameroun contre le Brésil, ainsi que l’aperçu du match, les nouvelles de l’équipe et l’heure du coup d’envoi de la Coupe du monde 2022

Cameroun vs Brésil diffusion en direct et aperçu du match, vendredi 2 décembre, 19h00 GMT

Vous cherchez une diffusion en direct Cameroun vs Brésil? Nous avons ce qu’il vous faut. Cameroun vs Brésil est gratuit sur ITV1 et ITV Hub au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la Coupe du monde 2022 gratuitement (s’ouvre dans un nouvel onglet) de partout.

Le Brésil s’est déjà qualifié en toute sécurité pour la phase à élimination directe au Qatar, et même une défaite ici ne le ferait pas nécessairement perdre la première place du groupe G.

Tite peut mélanger son sac devant le Séléçaohuitièmes de finale de lundi ou mardi.

Le Cameroun doit gagner pour avoir une chance d’avancer, même s’il sera éliminé quoi qu’il arrive ici si la Suisse bat la Serbie.

Le coup d’envoi est à 19h00 GMT. Assurez-vous de savoir comment regarder la Coupe du monde 2022 (s’ouvre dans un nouvel onglet) où que tu sois.

Nouvelles de l’équipe

Vincent Aboubakar, meilleur buteur de la sélection camerounaise (s’ouvre dans un nouvel onglet)semble prêt à débuter après ses deux buts contre la Serbie.

Neymar, Alex Sandro et Danilo sont tous blessés, donc Tite devra trouver des alternatives ailleurs dans l’équipe du Brésil (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Des joueurs marginaux tels que le duo d’Arsenal Gabriel Jesus et Gabriel Martinelli espèrent être inclus dans le XI.

Formulaire

Le Cameroun a été battu par la Suisse lors d’une défaite 1-0 lors de la première journée, avant un match nul 3-3 contre la Serbie il y a quatre jours.

Le Brésil a remporté ses deux matches jusqu’à présent, battant la Serbie 2-0 et la Suisse 1-0.

Arbitre

Ismail Elfath des États-Unis sera l’arbitre du Cameroun contre le Brésil. Vous pouvez en savoir plus sur les arbitres de la Coupe du monde 2022 ici (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Stade

Le Cameroun contre le Brésil se jouera au Lusail Iconic Stadium de Lusail. Découvrez tous les stades de la Coupe du monde 2022 (s’ouvre dans un nouvel onglet) et voir comment il se classe.

Joueurs à surveiller / batailles clés

Même avec une deuxième équipe, le Brésil dominera la possession et défendra avec une ligne haute, que le Cameroun cherchera à exploiter avec des points derrière.

Les ailiers brésiliens resteront hauts et larges pour tenter d’étirer la forme défensive du Cameroun et de créer de l’espace dans les zones centrales.

En savoir plus sur les équipes complètes du Cameroun et du Brésil pour la Coupe du monde 2022 (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Tableau du groupe G

Balayez pour faire défiler horizontalement Tableau du groupe G Équipe P O L ré Points Brésil 2 2 0 0 6 Suisse 2 1 1 0 3 Cameroun 2 0 1 1 3 Serbie 2 0 1 1 1

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi Cameroun-Brésil est donné 19h00 GMT sur vendredi 2 décembre au Royaume-Uni. Le jeu est gratuit à regarder sur ITV1 et ITV Hub.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 14 h HE / 11 h HP. Le match sera diffusé sur FOX/FS1 aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Guide VPN

Si vous êtes à l’extérieur du pays pour la Coupe du monde 2022, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d’habitude. Le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo !) et vous empêche de le regarder. Vous pouvez cependant utiliser un VPN pour contourner cela, sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et t’internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sûres – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options de bon rapport qualité-prix. Pour la Coupe du monde 2022, QuatreQuatreDeux recommande actuellement :

Droits TV internationaux de la Coupe du monde 2022

ROYAUME-UNI

Tous les jeux au Royaume-Uni sont soit sur la BBC, soit sur ITV.

Etats-Unis

Fox est le détenteur des droits de la Coupe du monde aux États-Unis. Les jeux sont sur les chaînes câblées Fox ou FS1.

Si vous n’avez pas de câble, vous pouvez utiliser des services tels que Sling et FuboTV pour obtenir les chaînes Fox. Vous pouvez également regarder les matchs sur Peacock TV avec des commentaires en espagnol.

Canada

TSN montre chaque match. Vous pouvez vous abonner à la diffusion directe ou l’obtenir dans le cadre de votre forfait câble.

TSN (s’ouvre dans un nouvel onglet) (19,99 $/mois ou 199,90 $/an)

Australie

Comme au Royaume-Uni, la couverture de la Coupe du monde 2022 est entièrement gratuite. Vous pouvez regarder les 64 matchs sur la chaîne de télévision SBS et les diffuser en ligne également avec SBS On Demand.

Nouvelle-Zélande

Le fournisseur payant Sky Sports est le détenteur des droits de la Coupe du monde 2022 en Nouvelle-Zélande. Vous pouvez regarder dans le cadre de votre abonnement Sky ou récupérer un pass Sky Now TV. Il y a aussi un essai gratuit de 7 jours.