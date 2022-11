Comment regarder gratuitement la diffusion en direct de l’Iran contre les États-Unis, ainsi que l’aperçu du match, les nouvelles de l’équipe et l’heure du coup d’envoi de la Coupe du monde 2022

Iran vs États-Unis en direct et aperçu du match, mardi 29 novembre, 19h00 GMT

Iran vs États-Unis en direct et aperçu du match

Vous recherchez une diffusion en direct Iran vs États-Unis? Nous avons ce qu’il vous faut. Iran vs USA est gratuit sur BBC Two et BBC iPlayer au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la Coupe du monde 2022 gratuitement (s’ouvre dans un nouvel onglet) de partout.

C’est une affaire à gros enjeux mardi, avec une place en huitièmes de finale à gagner.

Un match nul suffirait à l’Iran pour avancer tant que le Pays de Galles ne bat pas l’Angleterre dans l’autre match de la soirée.

Le calcul est simple pour les États-Unis : rien de moins qu’une victoire les renverrait chez eux.

Le coup d’envoi est à 19h00 GMT. Assurez-vous de savoir comment regarder la Coupe du monde 2022 (s’ouvre dans un nouvel onglet) où que tu sois.

Nouvelles de l’équipe

L’équipe iranienne (s’ouvre dans un nouvel onglet) a été distrait par les protestations à la maison, mais l’équipe Melli a admirablement géré la pression jusqu’à présent.

Alireza Jahanbakhsh est suspendu pour cet affrontement critique, tandis que Sardar Azmoun devra peut-être subir un test de condition physique tardif.

Chaque membre de l’équipe américaine (s’ouvre dans un nouvel onglet) est en forme et impatient de partir, il sera donc intéressant de voir le XI que Gregg Berhalter sélectionne.

Formulaire

L’Iran a été battu 6-2 par l’Angleterre lors de la première journée, mais ils ont brillamment rebondi pour battre le Pays de Galles 2-0 vendredi.

Les États-Unis ont fait match nul jusqu’à présent : 1-1 avec le Pays de Galles et 0-0 avec l’Angleterre.

Arbitre

Antonio Mateu Lahoz d’Espagne sera l’arbitre pour l’Iran contre les États-Unis. Vous pouvez en savoir plus sur les arbitres de la Coupe du monde 2022 ici (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Stade

L’Iran contre les États-Unis se jouera au stade Al Thumama de Doha. Découvrez tous les stades de la Coupe du monde 2022 (s’ouvre dans un nouvel onglet) et voir comment il se classe.

Joueurs à surveiller / batailles clés

L’Iran permettra aux États-Unis de contrôler le ballon dans les zones plus profondes, avant de bondir rapidement au milieu de terrain. Ils ont montré qu’ils étaient une menace en transition contre le Pays de Galles.

Les États-Unis ont beaucoup d’énergie au centre du parc, mais ils auront besoin de ruse et d’artisanat pour briser la structure défensive de l’Iran.

En savoir plus sur les équipes complètes de l’Iran et des États-Unis pour la Coupe du monde 2022 (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Tableau du groupe B

Balayez pour faire défiler horizontalement Tableau du groupe B Équipe P O L ré Points Angleterre 2 1 0 1 4 L’Iran 2 1 1 0 3 Etats-Unis 2 0 0 2 2 Pays de Galles 2 0 1 1 1

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi Iran-États-Unis est donné 19h00 GMT sur mardi 29 novembre au Royaume-Uni. Le jeu est gratuit à regarder sur BBC Two et BBC iPlayer.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 14 h HE / 11 h HP. Le match sera diffusé sur FOX/FS1 aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Guide VPN

Si vous êtes à l’extérieur du pays pour la Coupe du monde 2022, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d’habitude. Le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo !) et vous empêche de le regarder. Vous pouvez cependant utiliser un VPN pour contourner cela, sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et t’internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sûres – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options de bon rapport qualité-prix.

Droits TV internationaux de la Coupe du monde 2022

ROYAUME-UNI

Tous les jeux au Royaume-Uni sont soit sur la BBC, soit sur ITV.

Etats-Unis

Fox est le détenteur des droits de la Coupe du monde aux États-Unis. Les jeux sont sur les chaînes câblées Fox ou FS1.

Si vous n’avez pas de câble, vous pouvez utiliser des services tels que Sling et FuboTV pour obtenir les chaînes Fox. Vous pouvez également regarder les matchs sur Peacock TV avec des commentaires en espagnol.

Canada

TSN montre chaque match. Vous pouvez vous abonner à la diffusion directe ou l’obtenir dans le cadre de votre forfait câble.

TSN (s’ouvre dans un nouvel onglet) (19,99 $/mois ou 199,90 $/an)

Australie

Comme au Royaume-Uni, la couverture de la Coupe du monde 2022 est entièrement gratuite. Vous pouvez regarder les 64 matchs sur la chaîne de télévision SBS et les diffuser en ligne également avec SBS On Demand.

Nouvelle-Zélande

Le fournisseur payant Sky Sports est le détenteur des droits de la Coupe du monde 2022 en Nouvelle-Zélande. Vous pouvez regarder dans le cadre de votre abonnement Sky ou récupérer un pass Sky Now TV. Il y a aussi un essai gratuit de 7 jours.