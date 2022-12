Comment regarder gratuitement la diffusion en direct de l’Argentine contre la France, ainsi que l’aperçu du match, les nouvelles de l’équipe et l’heure du coup d’envoi de la Coupe du monde 2022

Argentine vs France diffusion en direct et aperçu du match, dimanche 18 décembre, 15h GMT

Argentine vs France diffusion en direct et aperçu du match

Vous recherchez une diffusion en direct Argentine vs France? Nous avons ce qu’il vous faut. Argentine vs France est gratuit sur BBC One/BBC iPlayer et ITV1/ITV Hub au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la Coupe du monde 2022 gratuitement (s’ouvre dans un nouvel onglet) de partout.

Bien qu’elle ait perdu son match d’ouverture contre l’Arabie saoudite, l’Argentine a atteint la finale de la Coupe du monde grâce à des victoires contre le Mexique, la Pologne, l’Australie, les Pays-Bas et la Croatie.

La France a terminé en tête de son groupe grâce à des victoires sur l’Australie et le Danemark, après quoi elle a éliminé la Pologne, l’Angleterre et le Maroc.

Les deux nations cherchent maintenant à soulever le trophée de la Coupe du monde pour la troisième fois.

Le coup d’envoi est à 15h00 GMT. Assurez-vous de savoir comment regarder la Coupe du monde 2022 (s’ouvre dans un nouvel onglet) où que tu sois.

Nouvelles de l’équipe

Marcos Acuna et Gonzalo Montiel, deux des arrières latéraux de l’équipe argentine (s’ouvre dans un nouvel onglet)sont à nouveau disponibles après suspension.

Papu Gomez et Angel Di Maria devront se contenter de places sur le banc après blessure.

Adrien Rabiot et Dayot Upamecano n’étaient pas en équipe de France (s’ouvre dans un nouvel onglet) pour le match contre le Maroc, mais les deux joueurs se sont remis d’une maladie.

Cependant, Ibrahima Konaté pourrait conserver sa place de défenseur central devant Upamecano.

Formulaire

L’Argentine a battu la Croatie 3-0 dans une performance confiante en demi-finale. Julian Alvarez a décroché un doublé pour le Albicelesteavec son deuxième but brillamment mis en place par Lionel Messi.

La France s’est imposée 2-0 contre le Maroc mercredi. Theo Hernandez a donné une avance rapide aux champions en titre, avant que Randal Kolo Muani ne double son avance en fin de match.

Arbitre

Szymon Marciniak de Pologne sera l’arbitre pour l’Argentine contre la France. Vous pouvez en savoir plus sur les arbitres de la Coupe du monde 2022 ici (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Stade

L’Argentine contre la France se jouera au stade emblématique de Lusail à Lusail. Découvrez tous les stades de la Coupe du monde 2022 (s’ouvre dans un nouvel onglet) et voir comment il se classe.

Joueurs à surveiller / batailles clés

Messi a prospéré aux côtés d’Alvarez lors des derniers matchs, et le joueur de 35 ans aura à nouveau la liberté de plonger profondément dans des poches d’espace entre les lignes.

La France se contentera de céder le ballon avant de tenter de lancer des contres rapides sur les flancs, avec Kylian Mbappe comme principal exutoire.

En savoir plus sur les équipes complètes d’Argentine et de France pour la Coupe du monde 2022 (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi Argentine-France est donné 15h00 GMT sur dimanche 18 décembre au Royaume-Uni. Le jeu est gratuit à regarder sur BBC One/BBC iPlayer et ITV1/ITV Hub.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 10h HE / 8h HP. Le match sera diffusé sur FOX/FS1 aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Guide VPN

Si vous êtes à l’extérieur du pays pour la Coupe du monde 2022, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d’habitude. Le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo !) et vous empêche de le regarder. Vous pouvez cependant utiliser un VPN pour contourner cela, sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et t’internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sûres – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options de bon rapport qualité-prix. Pour la Coupe du monde 2022, QuatreQuatreDeux recommande actuellement :

Droits TV internationaux de la Coupe du monde 2022

ROYAUME-UNI

Tous les jeux au Royaume-Uni sont soit sur la BBC, soit sur ITV.

Etats-Unis

Fox est le détenteur des droits de la Coupe du monde aux États-Unis. Les jeux sont sur les chaînes câblées Fox ou FS1.

Si vous n’avez pas de câble, vous pouvez utiliser des services tels que Sling et FuboTV pour obtenir les chaînes Fox. Vous pouvez également regarder les matchs sur Peacock TV avec des commentaires en espagnol.

Canada

TSN montre chaque match. Vous pouvez vous abonner à la diffusion directe ou l’obtenir dans le cadre de votre forfait câble.

Australie

Comme au Royaume-Uni, la couverture de la Coupe du monde 2022 est entièrement gratuite. Vous pouvez regarder les 64 matchs sur la chaîne de télévision SBS et les diffuser en ligne également avec SBS On Demand.

Nouvelle-Zélande

Le fournisseur payant Sky Sports est le détenteur des droits de la Coupe du monde 2022 en Nouvelle-Zélande. Vous pouvez regarder dans le cadre de votre abonnement Sky ou récupérer un pass Sky Now TV. Il y a aussi un essai gratuit de 7 jours.