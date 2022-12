Comment regarder gratuitement la diffusion en direct de la France contre le Maroc, l’aperçu du match, les nouvelles de l’équipe et l’heure du coup d’envoi de la Coupe du monde 2022

France vs Maroc diffusion en direct et aperçu du match, mercredi 14 décembre, 19h GMT

Vous cherchez une diffusion en direct France vs Maroc? Nous avons ce qu’il vous faut. La diffusion en direct France vs Maroc est gratuite sur BBC One au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la Coupe du monde 2022 gratuitement (s’ouvre dans un nouvel onglet) de partout.

La France s’efforce de devenir la troisième équipe à remporter des Coupes du monde consécutives, après l’Italie (1934 et 1938) et le Brésil (1958 et 1962).

Les Bleus a devancé l’Angleterre en quarts de finale et comptera sur ses chances de surmonter le package surprise du tournoi.

Le Maroc ne doit cependant pas être oublié après ses superbes victoires sur l’Espagne et le Portugal.

Le coup d’envoi est à 19h00 GMT. Assurez-vous de savoir comment regarder la Coupe du monde 2022 (s’ouvre dans un nouvel onglet) où que tu sois.

Nouvelles de l’équipe

Didier Deschamps a une équipe de France en pleine forme (s’ouvre dans un nouvel onglet) à sa disposition à l’exception de Lucas Hernandez, qui a subi une grave blessure au genou lors de leur match d’ouverture contre l’Australie.

Les titulaires resteront probablement avec le même onze de départ qui a eu raison de l’Angleterre la dernière fois.

Nayef Aguerd et Romain Saiss, les deux meilleurs défenseurs centraux de l’équipe marocaine (s’ouvre dans un nouvel onglet)sont des doutes quant à leur forme physique, mais Noussair Mazraoui pourrait être disponible après avoir raté la victoire du Portugal.

Formulaire

La France est le seul demi-finaliste de la Coupe du monde à avoir remporté ses deux matches à élimination directe en 90 minutes, battant la Pologne 3-1 et l’Angleterre 2-1.

Après avoir terminé en tête de son groupe, le Maroc a triomphé de l’Espagne aux tirs au but avant de battre le Portugal 1-0 en quarts.

Arbitre

L’arbitre France vs Pologne n’a pas encore été nommé. Vous pouvez en savoir plus sur les arbitres de la Coupe du monde 2022 ici (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Stade

La France contre le Maroc se jouera au stade Al Bayt à Al Khor. Découvrez tous les stades de la Coupe du monde 2022 (s’ouvre dans un nouvel onglet) et voir comment il se classe.

Joueurs à surveiller / batailles clés

Antoine Griezmann a excellé dans un rôle de milieu de terrain plus profond et il cherchera à trouver de l’espace loin de Sofyan Amrabat, le titulaire exceptionnel du Maroc.

Les Lions de l’Atlas seront assis profondément et viseront à bondir sur le comptoir avec des passes rapides et complexes.

En savoir plus sur les équipes complètes de la France et du Maroc pour la Coupe du monde 2022 (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi France-Maroc est donné 19h00 GMT sur mercredi 14 décembre au Royaume-Uni. Le jeu est gratuit à regarder sur BBC One et BBC iPlayer.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 14 h HE / 11 h HP. Le match sera diffusé sur FOX/FS1 aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Guide VPN

Si vous êtes à l’extérieur du pays pour la Coupe du monde 2022, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d’habitude. Le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo !) et vous empêche de le regarder. Vous pouvez cependant utiliser un VPN pour contourner cela, sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et t’internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sûres – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options de bon rapport qualité-prix. Pour la Coupe du monde 2022, QuatreQuatreDeux recommande actuellement :

Droits TV internationaux de la Coupe du monde 2022

ROYAUME-UNI

Tous les jeux au Royaume-Uni sont soit sur la BBC, soit sur ITV.

Etats-Unis

Fox est le détenteur des droits de la Coupe du monde aux États-Unis. Les jeux sont sur les chaînes câblées Fox ou FS1.

Si vous n’avez pas de câble, vous pouvez utiliser des services tels que Sling et FuboTV pour obtenir les chaînes Fox. Vous pouvez également regarder les matchs sur Peacock TV avec des commentaires en espagnol.

Canada

TSN montre chaque match. Vous pouvez vous abonner à la diffusion directe ou l’obtenir dans le cadre de votre forfait câble.

TSN (s’ouvre dans un nouvel onglet) (19,99 $/mois ou 199,90 $/an)

Australie

Comme au Royaume-Uni, la couverture de la Coupe du monde 2022 est entièrement gratuite. Vous pouvez regarder les 64 matchs sur la chaîne de télévision SBS et les diffuser en ligne également avec SBS On Demand.

Nouvelle-Zélande

Le fournisseur payant Sky Sports est le détenteur des droits de la Coupe du monde 2022 en Nouvelle-Zélande. Vous pouvez regarder dans le cadre de votre abonnement Sky ou récupérer un pass Sky Now TV. Il y a aussi un essai gratuit de 7 jours.