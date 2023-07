Comment regarder gratuitement la diffusion en direct Arsenal v MLS All-Stars

Comment regarder: Arsenal v MLS All-Stars diffusion en direct et aperçu du match, jeudi 20 juillet, 1h30 GMT

Vous recherchez une diffusion en direct Arsenal v MLS All-Stars? Nous avons ce qu’il vous faut.

Bien que la pré-saison soit généralement une bonne excuse pour ne pas regarder le football d’aussi près et rendre la télécommande à vos amis, votre famille et vos proches, les choses sont un peu différentes si vous êtes un artilleur en ce moment. Le club vient de briser son record de transfert pour Declan Rice et après la deuxième place de la saison dernière derrière Manchester City, ils sont sérieux cet été.

Une égalité contre les MLS All-Stars est la première occasion de voir l’homme de 105 millions de livres sterling en action. Mikel Arteta a choisi une équipe solide pour le voyage aux États-Unis et c’est l’occasion pour les fans d’avoir un aperçu des nouvelles recrues – Kai Havertz et Jurrien Timber sont également là – avant la nouvelle saison.

Avec Arsenal appartenant à la société américaine Kroenke Sports Entertainment, ce ne sont pas seulement 90 minutes sans signification – c’est un gros problème financier pour le club.

Coup d’envoi et chaîne

Comment regarder Arsenal vs MLS All-Stars

Arsenal vs MLS All-Stars débutera à 1h30 GMT, le jeudi 20 juillet.

Le jeu est disponible pour regarder sur AppleTV+avec un Passe de saison MLS. Des essais d’un mois sont disponibles pour le Season Pass, ce qui signifie que vous pouvez voir celui-ci gratuitement.

Vous pouvez regarder en ligne sur tv.apple.com.

Nouvelles de l’équipe

Lionel Messi jouera-t-il pour les MLS All-Stars contre Arsenal ? Non, malheureusement non. La nouvelle signature de l’Inter Miami devrait manquer le match, comme l’ont confirmé la Major League Soccer elle-même. Étant donné qu’il a eu une saison complète au PSG et qu’il a remporté une Coupe du monde avec l’Argentine, lui donner une pause prolongée semble juste, non ?