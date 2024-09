Comment regarder gratuitement en direct le match 2 des éliminatoires WNBA entre Fever et Sun

Le New York Post peut être rémunéré et/ou recevoir une commission d’affiliation si vous achetez via nos liens.



Caitlin Clark et l’Indiana Fever se retrouvent dans une situation de vie ou de mort.

Après avoir été nommée Rookie of the Year de la WNBA et avoir intégré la All-WNBA First Team, la première apparition de Clark en séries éliminatoires a été moins que brillante ; elle a reçu un coup dans l’œil 90 secondes après le début du match et a joué le reste du match, bien qu’elle n’ait tiré qu’à 23,5 % du terrain.

Le Fever affronte le Connecticut Sun dans une série éliminatoire au meilleur des trois matchs ; le Sun a remporté le premier match avec un score final de 93-69.

Ce qui pourrait être la dernière apparition de Clark en séries éliminatoires de 2024 n’est qu’à quelques heures ; voici tout ce que vous devez savoir pour vous connecter, de la chaîne sur laquelle elle est diffusée à la façon dont vous pouvez la regarder gratuitement.

Date et heure de l’Indiana Fever contre le Connecticut Sun : À quelle heure a lieu le match éliminatoire Fever contre Sun ?

Le match Fever vs. Sun débute à 19h30 HE.

Sur quelle chaîne est diffusé Indiana Fever-Connecticut Sun ?

Fever vs. Sun est diffusé sur ESPN, donc si vous avez le câble, tout ce que vous aurez à faire à 19h30 HE est de changer de chaîne sur ESPN.

Comment regarder Indiana Fever-Connecticut Sun gratuitement :

Si vous n’êtes pas abonné au câble, vous devrez utiliser un service de diffusion de télévision en direct pour regarder le match de Fever aujourd’hui.

L’un de nos services préférés est DIRECTV Stream, qui propose un essai gratuit de cinq jours avant le début des paiements de 79,98 $/mois. ESPN est inclus dans le forfait de base de DIRECTV Stream.

Autres moyens de regarder Indiana Fever-Connecticut Sun en streaming

Même si Sling TV n’offre aucun jour gratuit, vous économiserez beaucoup d’argent sur un mois entier de streaming, plutôt que sur seulement cinq jours gratuits. Sling TV Orange inclut FOX, et en ce moment, vous pouvez obtenir votre premier mois avec 50 % de réduction. Au lieu de 45 $, vous paierez 22,50 $.

Où se joue le match Indiana Fever contre Connecticut Sun ?

Le match éliminatoire entre le Fever et le Sun aura lieu sur le terrain du Sun à la Mohegan Sun Arena à Uncasville, Connecticut.

Calendrier des séries éliminatoires de l’Indiana Fever :

Jeu 3, si nécessaire : Vendredi 27 septembre à TBD (ESPN2)

