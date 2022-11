Comment regarder “Glass Onion: A Knives Out Mystery”

Le meurtre et le mystère sont terriblement proches à l’approche de la sortie du film Verre Oignonle suivi de À couteaux tirés de 2019. Mais avant de mettre votre chapeau de résolution de crime – ou peut-être un foulard inspiré de Daniel Craig – vous devrez savoir quand vous pourrez vous connecter.

Glass Onion : A Knives Out Mystery débarquera dans les salles de cinéma fin novembre, un mois complet avant qu’il n’arrive sur Netflix fin décembre. De plus, et c’est un détail clé, vous n’aurez que sept jours pour assister à l’une de ces projections de théâtre. Manquez-les et vous devrez endurer la période d’interdiction avant que le film n’arrive sur le service de streaming.

Rian Johnson a écrit et réalisé la suite, qui a un casting qui comprend Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson et Dave Bautista.

Craig reprend son rôle de détective affûté Benoit Blanc.

De quoi parle Glass Onion ?

La suite voit un groupe d’amis se rassembler dans un somptueux domaine privé sur une île grecque. Ils vont d’un gouverneur à un scientifique en passant par un ancien mannequin et plus encore. Quelqu’un se retrouve mort, et le coupable pourrait être n’importe lequel d’entre eux, selon Netflix.

Pourquoi s’appelle-t-il Glass Onion?

Le titre rend hommage à la chanson Glass Onion des Beatles de 1968, selon le site de fans de Netflix Tudum. L’idée de “verre” est venue au réalisateur Rian Johnson dans le contexte d’atterrir sur “une métaphore surmenée” pour le détective Blanc de Craig. Dans cet esprit, il s’est tourné vers sa bibliothèque musicale.

“Je vais être très honnête. J’ai littéralement sorti mon iPhone et cherché dans ma bibliothèque musicale avec le mot verre”, a déclaré Johnson. “La première chose qui m’est venue, parce que je suis un grand fan des Beatles, c’est ‘Glass Onion’.”

Comment puis-je le regarder tôt dans les salles?

Le film va jouer dans les salles pendant une semaine, du 23 au 29 novembre. Netflix a déclaré qu’environ 600 cinémas aux États-Unis montreront le film. Des billets sont déjà en vente.

GENS DE TWITTER ! Avant notre grande sortie de Noël sur Netflix, ce Thanksgiving GLASS ONION aura un ÉVÉNEMENT SPÉCIAL D’AVANT-PREMIÈRE EN THÉÂTRE d’une semaine seulement !! UN GRAND merci à @AMCTheatres @RegalMovies @Cinemark et plus. Je suis très, TRÈS excité à ce sujet. – Rian Johnson (@rianjohnson) 6 octobre 2022

Il fera ses débuts dans les chaînes AMC, Regal et Cinemark, ainsi que dans d’autres cinémas aux États-Unis et à l’étranger, notamment au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en Italie, en Allemagne, en Espagne, en Israël, en Australie et en Nouvelle-Zélande, selon le service de diffusion en continu. .

Quand arrive-t-il sur Netflix ?

Le mystère du meurtre commencera à être diffusé le 23 décembre.