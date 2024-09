Comment regarder et diffuser le match Jets-49ers ce soir

Semaine 1 de la Saison 2024 de la NFL il ne restera que quelques jeux lorsque le Jets de New York voyager à Stade Levi’s pour prendre en charge le 49ers de San Francisco Lundi soir.

Voici ce que vous devez savoir sur la façon de regarder les 49ers contre les Jets sur Football du lundi soirle Calendrier de la semaine 2 de la NFL et plus encore.

À quelle heure a lieu le match 49ers-Jets du Monday Night Football pour la semaine 1 de la NFL ?

Le Jets de New York et le 49ers de San Francisco jouera à 20h15 HE le lundi 9 septembre 2024.

Sur quelle chaîne 49ers vs Jets est diffusé à la télévision ce soir pour le NFL Monday Night Football de la semaine 1 ?

Le Les Jets de New York et les 49ers de San Francisco sera diffusé sur abc et ESPN à 20h15 HE le lundi 9 septembre 2024.

Comment diffuser et regarder le match de football du lundi soir Jets-49ers ce soir pour la semaine 1 de la NFL

Les Jets de New York et les 49ers de San Francisco seront diffusés sur ESPN+ à 20h15 HE le lundi 9 septembre 2024. L’application est disponible dans le App Store d’Apple ou sur Google Play.

Regardez Jets vs 49ers avec l’essai gratuit de Fubo

Calendrier et résultats de la semaine 1 de la NFL 2024

Voici le calendrier de la NFL pour la semaine 1. Toutes les heures sont en heure de l’Est :

Calendrier des matchs de football de la semaine 2 de la NFL 2024

Voici le calendrier de la NFL pour la semaine 2. Toutes les heures sont en heure de l’Est :

*Calendrier de la semaine 2 de la NFL

Chris Sims est producteur de contenu numérique chez Midwest Connect Gannett. Suivez-le sur Twitter : @ChrisFSims.

