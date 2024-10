Comment regarder et diffuser le match 1 des World Series : Dodgers contre Yankees

La confrontation des World Series 2024 entre les Dodgers de Los Angeles et les Yankees de New York commence vendredi – un affrontement entre deux côtes et deux listes de joueurs vedettes.

Le match met en vedette les titans des ligues nationale et américaine en 2024, ainsi que les joueurs les plus talentueux de la Major League Baseball, au sein de deux franchises légendaires avec un héritage historique du baseball.

Ce sera la 12e fois que ces équipes se rencontreront dans les World Series, le plus grand nombre parmi deux équipes de la ligue. C’est également la première apparition dans la Classique d’automne pour deux précédents vainqueurs MVP qui sont favoris pour la remporter à nouveau : Aaron Judge des Yankees et Shohei Ohtani des Dodgers.

New York et Los Angeles sont les deux plus grands marchés de la MLB, et les Yankees et les Dodgers ont entamé la saison avec le deuxième- et cinquième-la plus grosse masse salariales dans le sportrespectivement.

Le premier match se jouera au Dodger Stadium de Los Angeles à 20 h 08 HE/17 h 08 HP vendredi. Tous les matchs en cours commenceront également à ce moment-là et seront télévisés sur Fox.

Calendrier des Séries mondiales Match 1 : vendredi 25 octobre à Los Angeles

Match 2 : samedi 26 octobre à Los Angeles

Match 3 : lundi 28 octobre à New York

Match 4 : mardi 29 octobre à New York

Match 5 : mercredi 30 octobre à New York (si nécessaire)

Match 6 : vendredi 1er novembre à Los Angeles (si nécessaire)

Match 7 : samedi 2 novembre à Los Angeles (si nécessaire)

Ceux qui n’ont pas de câble peuvent diffuser les jeux des World Series sur les plates-formes proposant Fox, telles que Hulu avec Live TV, DirectTV Stream, Fubo, Sling TV et YouTube TV, ainsi que sur FoxSports.com.

Tous les jeux sont également disponibles sur MLB.TVmême si vous aurez besoin d’une authentification avec un fournisseur de télévision payante participant à regarder.