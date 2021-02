Xiaomi est prêt à lancer son dernier produit phare, le Xiaomi Mi 11 dans le monde entier aujourd’hui. Le Mi 11 a été lancé en Chine en décembre 2020 et maintenant, le smartphone fait ses débuts mondiaux lors d’une présentation de lancement prévue plus tard dans la journée. Le Xiaomi Mi 11 sera lancé lors d’un événement en ligne, qui débutera à 17h30 IST. Xiaomi Mi 11 a été le premier smartphone équipé du dernier chipset phare de Qualcomm, le SoC Qualcomm Snapdragon 888. Parallèlement au smartphone Mi 11, Xiaomi devrait également lancer MIUI 12.5 qui a été annoncé récemment.

L’événement de lancement du Xiaomi Mi 11 débutera à 17h30 IST et sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube officielle de la société. Les lecteurs peuvent également regarder l’événement dans la vidéo intégrée ci-dessous. Le Xiaomi Mi 11 a été lancé en Chine au prix de 3999 CNY (environ Rs 45000) pour la variante de base 8 Go + 128 Go, CNY 4299 (environ Rs 48300) pour la variante 8 Go + 256 Go et CNY 4699 (environ Rs 52800) pour modèle haut de gamme 12 Go + 256 Go. Un rapport de la semaine dernière a déclaré que le Xiaomi Mi 11 pourrait être plus cher dans des régions comme l’Europe et a prédit que le smartphone pourrait être lancé à un prix de départ de 799 EUR (environ 70 000 Rs).

En termes de spécifications, la variante Xiaomi Mi 11 lancée en Chine était dotée d’un écran AMOLED Quad-HD + de 6,81 pouces (3200 x 1440 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un taux de réponse tactile de 480 Hz et une densité de pixels de 515ppi. Sous le capot, le Mi 11 contient un SoC Snapdragon 888 octa-core accompagné du GPU Adreno 660, jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.1. Il est livré avec MIUI 12 basé sur Android 11 prêt à l’emploi.

Ses triples caméras arrière sont logées dans un module carré distinct qui comprend le flash LED. La configuration de la caméra arrière comporte une caméra principale de 108 mégapixels avec ouverture f / 1,85 et prise en charge de la stabilisation optique de l’image (OIS). L’unité de caméra arrière comprend également un capteur secondaire de 13 mégapixels avec un objectif ultra grand angle f / 2,4 et un capteur tertiaire de 5 mégapixels avec un objectif macro f / 2,4. À l’avant, il y a un jeu de tir de 20 mégapixels qui prend en charge l’enregistrement vidéo Full HD à 60 ips.Les autres fonctionnalités du smartphone incluent un capteur d’empreintes digitales intégré, 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.2, GPS / A-GPS, NFC et infrarouge (IR). Le Mi 11 est livré avec une batterie de 4600 mAh prenant en charge la charge filaire Mi TurboCharge 55 W et la charge sans fil 50 W.

On ne sait pas si la variante mondiale du Xiaomi Mi 11 comportera quelques modifications matérielles par rapport à la version chinoise. Les rapports ont pour la plupart dit que le smartphone sera le même que son modèle chinois.