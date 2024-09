Comment regarder et à quoi s’attendre lors de la cérémonie de remise des prix de dimanche

Dans la bataille pour la gloire aux 76e Primetime Emmy Awards, deux principaux prétendants ont émergé : les puissants seigneurs féodaux du Japon du XVIIe siècle et les cuisiniers assiégés d’un restaurant moderne de Chicago.

« Shōgun » et « The Bear » arrivent aux Emmy Awards avec un élan considérable grâce à des critiques élogieuses et à des fans fidèles. Elles sont rejointes dans les catégories de récompenses les plus importantes par un mélange de séries de première année (« Fallout », « 3 Body Problem ») et de séries favorites de retour (« Abbott Elementary », « Hacks »).

Voici un guide de la célébration de cette année de tout ce qui concerne la télévision, et n’oubliez pas de suivre la couverture en direct de NBCNews.com de tous les moments clés.

Comment regarder les Emmys

La cérémonie, qui durera trois heures, débutera en direct à 20 heures (heure de l’Est) (17 heures (heure du Pacifique)) sur ABC. La cérémonie sera disponible en streaming le lendemain sur Hulu. (Le réseau de diffusion qui présente les Emmys change régulièrement. Fox a diffusé l’édition précédente.)

Qui héberge ?

Cette année, les présentateurs sont Eugene Levy et Dan Levy, le duo père-fils à l’origine de « Schitt’s Creek ». Eugene, 77 ans, et Dan, 41 ans, font tous deux leurs débuts en tant qu’animateurs aux Emmy Awards. Il y a quatre ans, « Schitt’s Creek » est devenue la première série à remporter les sept catégories de comédie.

« Nous allons garder les choses légères et lumineuses », a déclaré Dan Levy au Los Angeles Times dans une interview à propos de leurs projets pour la soirée.

« Vous donnez le ton, et c’est notre ton. C’est comme ça », a ajouté Eugene Levy. « C’est un peu délicat quand on est dans les détails, mais au final, nous devons être nous-mêmes et suivre ce que nous trouvons drôle. »

Qui présente ?

Parmi les acteurs réunis pour remettre les prix figurent certains des nominés de la soirée : Matt Bomer (« Fellow Travelers »), Lily Gladstone (« Under the Bridge »), Greta Lee (« The Morning Show »), Jean Smart (« Hacks ») et Kristen Wiig (« Palm Royale »).

Parmi les talents présents, on retrouve également la légende hollywoodienne Dick Van Dyke, qui aura 98 ans en décembre. Il a remporté quatre fois les Primetime Emmy Awards et deux fois les Daytime Emmy Awards, le plus récemment pour son rôle d’invité dans le feuilleton télévisé « Des jours et des vies ».

La liste des présentateurs Des rumeurs laissent entrevoir une possible réunion des stars de la série politique de NBC « The West Wing », peut-être à l’occasion du 25e anniversaire des débuts de la série. Dulé Hill, Allison Janney, Janel Moloney, Richard Schiff, Martin Sheen et Jimmy Smits devraient tous apparaître sur scène.

Les meilleurs nominés

Les huit nominés pour les meilleures séries dramatiques sont « The Crown » de Netflix, « Fallout » de Prime Video, « The Gilded Age » de HBO, « The Morning Show » d’Apple TV+, « Mr. & Mrs. Smith » de Prime Video, « Shōgun » de FX, « Slow Horses » d’Apple TV+ et « 3 Body Problem » de Netflix.

Dans la course aux séries comiques, les huit nominés sont « Abbott Elementary » d’ABC, « The Bear » de FX, « Curb Your Enthusiasm » de HBO, « Hacks » de Max, « Only Murders in the Building » de Hulu, « Palm Royale » d’Apple TV+, « Reservation Dogs » de FX et « What We Do in the Shadows » de FX.

Vous pouvez lire la liste complète des nominés ici.

Qui est censé gagner ?

Les deux grands succès de FX et de la chaîne câblée devraient largement dominer la soirée.

« Shōgun » débute dimanche avec un total impressionnant de 25 nominations, soit le plus grand nombre de nominations de toutes les séries. La première saison de la série a reçu des critiques presque universellement positives, tandis que les réactions des critiques envers certaines des autres séries dramatiques en lice cette année ont été plus mitigées.

« The Bear » se lance dans la cérémonie avec un nombre de nominations tout aussi impressionnant : 23 — le plus grand nombre jamais enregistré pour une série comique en une seule année, battant un record détenu autrefois par « 30 Rock » de NBC, qui en avait récolté 22 en 2009.

Bien sûr, les votants des Emmy Awards pourraient surprendre les téléspectateurs en honorant deux séries qui ont récemment quitté les ondes. « The Crown » s’est terminée en décembre après six saisons relatant la vie privée de la famille royale britannique. « Curb Your Enthusiasm » a pris fin en avril, 24 ans après sa première diffusion.

Selon le site de pronostics Gold Derby, la meilleure série limitée ou d’anthologie est en tête des nominations pour la catégorie « meilleure série limitée ou d’anthologie ». Parmi les autres nominés dans cette catégorie figurent « True Detective: Night Country » de HBO et le cinquième volet de « Fargo » de FX.

Dans les courses d’acteurs principaux, Gold Derby est s’appuyer sur Jean Smart (« Hacks ») ; Jeremy Allen White (« L’ours ») ; Anna Sawai (« Shōgun ») ; Hiroyuki Sanada (« Shōgun ») ; Jodie Foster (« True Detective ») ; et Richard Gadd (« Bébé renne »).