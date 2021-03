OnePlus est prêt à lancer sa dernière série OnePlus 9 aujourd’hui. La série OnePlus 9 comprendra trois smartphones – le OnePlus 9, OnePlus 9 Pro et le OnePlus 9R, qui seront limités au marché indien. Outre les smartphones, le fabricant chinois de smartphones lancera également sa première smartwatch, la OnePlus Watch. L’événement de lancement sera également virtuel cette année et sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube officielle de la société, à partir de 19h30 IST aujourd’hui (les lecteurs peuvent également regarder le flux en direct dans la vidéo intégrée ci-dessous). Les smartphones de la série OnePlus 9 sont équipés d’appareils photo de marque Hassleblad, car OnePlus s’est associé à la marque suédoise afin d’améliorer les performances de l’appareil photo sur son smartphone. Le OnePlus 9 sera livré avec une configuration de triple caméra arrière, tandis que le OnePlus 9 Pro sera livré avec quatre caméras. Il n’y a pas encore de mot sur les détails de prix de la série OnePlus 9, mais il a récemment été dit qu’il commencerait à un prix de Rs 39999 et plus pour le OnePlus 9R – considéré comme le plus petit du lot.

Selon une fuite qui est survenue quelques heures à peine avant le lancement officiel, la série OnePlus 9 débutera au prix de Rs 39,999 pour le OnePlus 9R, le OnePlus 9 sera au prix de Rs 49,999 et plus, tandis que les prix OnePlus 9 Pro seraient censés à partir de Rs 64,999 en Inde. Avant cela, OnePlus avait taquiné certaines fonctionnalités de la série OnePlus 9 depuis quelques jours. La série OnePlus 9 sera alimentée par le chipset Qualcomm Snapdragon 888 et sera livrée avec un affichage de taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz avec la technologie de fond de panier LTPO. La série OnePlus 9 sera également livrée avec une charge sans fil rapide de 50 W qui est censée charger complètement le smartphone en seulement 43 minutes. Il y aura également un système de refroidissement de qualité jeu à 5 couches sur le OnePlus 9 Pro, afin de garder les températures sous contrôle lors d’une utilisation intensive. En termes de caméra, la série OnePlus 9 utilisera l’objectif IMX789 de Sony dans son module caméra. L’appareil photo a été développé en partenariat avec Hassleblad, dans le but de faire de OnePlus un leader dans le domaine des appareils photo pour smartphone.

OnePlus lancera également le OnePlus 9R aux côtés des OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. L’existence du OnePlus 9R nous a été confirmée par le PDG de OnePlus, Pete Lau, dans une interview la semaine dernière, où l’exécutif a déclaré que le OnePlus 9R serait lancé spécialement pour le marché indien.

La OnePlus Watch sera également dévoilée aujourd’hui. La première smartwatch de OnePlus vient après des années de spéculations et de retards. La société a taquiné le design de la OnePlus Watch depuis ces derniers jours, sans se donner beaucoup d’idée sur les fonctionnalités et les spécifications de l’appareil portable. OnePlus avait déclaré la semaine dernière que la montre OnePlus serait dotée d’un «design époustouflant et sans fardeau» qui se séparerait de la foule. Le PDG Pete Lau avait récemment déclaré que la OnePlus Watch était fabriquée à partir de matériaux haut de gamme qui n’avaient jamais été vus sur une smartwatch auparavant. La montre OnePlus sera livrée avec un cadran de forme circulaire et sera probablement livrée avec un capteur de fréquence cardiaque, un capteur SpO2, entre autres fonctionnalités. OnePlus a déclaré que chaque modèle de montre OnePlus est poli à la main afin de fournir la finition.