Comment regarder ESPN + depuis l’extérieur des États-Unis

Appel à tous les fans de sport ! Si vous cherchez à vous connecter aux matchs de la MLB, de la LNH, de la NBA et de la MLS, ainsi qu’aux sports universitaires, au golf PGA, à la boxe Top Rank, aux matchs de tennis du Grand Chelem et aux films/documentaires sportifs, vous aurez peut-être du mal à trouver une chaîne. qui a tout cela au Royaume-Uni.

ESPN + est le service de streaming officiel d’ESPN, mais malheureusement, il n’est disponible qu’aux États-Unis. Cependant, si vous avez le bon logiciel, vous pourrez contourner les bloqueurs et rattraper votre sport préféré en un rien de temps.

C’est la même méthode que vous pouvez utiliser pour accéder à toutes sortes d’autres services de streaming américains, y compris Netflix US, The CW, HBO et The Criterion Channel. Cependant, nous précédons par un avertissement : ceci est contraire aux conditions d’utilisation d’ESPN, alors procédez à vos risques et périls.

Vous pouvez également vérifier s’il est possible de vous inscrire à un autre service de streaming sportif premium, DAZN.

Comment regarder ESPN + au Royaume-Uni

Vous pouvez trouver toutes les émissions sportives disponibles sur le site Web ESPN +, mais vous devrez vous inscrire pour un abonnement – ​​plus à ce sujet plus tard. Cependant, si vous essayez d’accéder au site à partir de votre navigateur britannique normal, vous constaterez que le contenu est bloqué. Donc avant de le faire, vous devrez obtenir un VPN.

L’utilisation d’un VPN redirige votre adresse IP, ce qui vous permet de naviguer sur le Web comme si vous étiez dans un autre pays. Une fois que vous vous êtes connecté à un serveur américain, vous devriez pouvoir créer un compte sur ESPN+.

Notre VPN de choix recommandé est NordVPN, car il propose plus de 3000 serveurs et propose des prix parmi les plus abordables. Un autre bon choix est Surfshark. Si vous souhaitez voir ce qu’il y a d’autre, consultez notre classement des différents VPN.

Si vous ne souhaitez pas payer pour ce service, nous avons une liste de VPN gratuits disponibles. Cependant, les versions gratuites sont livrées avec des options de serveur limitées, des plafonds de données et des vitesses plus lentes, ce qui rendra votre expérience utilisateur beaucoup moins conviviale. Les VPN payants ont également l’avantage supplémentaire de ne pas stocker vos données, leur utilisation sera donc beaucoup plus sécurisée.

Lorsque vous accédez aux informations de paiement, vous pouvez utiliser une carte britannique et n’importe quel code postal américain aléatoire. Je me suis inscrit avec succès à ESPN + en utilisant une carte de débit britannique et NordVPN. Vous pouvez annuler à tout moment et pourrez diffuser jusqu’à la fin de votre prochaine période de facturation.

Combien coûte ESPN+ ?

ESPN + est un service premium, donc si vous souhaitez y accéder, vous devrez débourser des frais d’abonnement. Si vous souhaitez opter pour ce service seul, vous pouvez choisir l’une des deux options. Soit 6,99 $ par mois, soit 69,99 $ par an, selon le montant de l’engagement que vous souhaitez prendre.

Il est maintenant temps de verrouiller ce prix annuel, car à partir du 23 août, il passera à 9,99 $ par mois et à 99,99 $ par an.

Il convient de mentionner que Disney propose un ensemble de services de streaming comprenant Disney +, Hulu et ESPN +. Ce forfait coûte 13,99 $ par mois – vous obtenez donc essentiellement l’un de ces services gratuitement. Ce prix n’augmentera pas, il s’agit donc d’une offre plus compétitive que l’abonnement ESPN+ autonome.

Disney + vous donne accès à des émissions comme The Mandalorian, une série Star Wars en direct, toutes les nouvelles séries Marvel comme Mme Marvel et toute une série de classiques Disney. Pendant ce temps, Hulu vous donnera accès à des émissions comme The Handmaid’s Tale et Castle Rock, vous en aurez donc pour votre argent. Si vous souhaitez regarder Hulu tout seul, voyez comment vous pouvez regarder Hulu au Royaume-Uni.

Quels sports ESPN+ inclut-il ?

ESPN + se concentre principalement sur les sports américains que vous ne pouvez pas obtenir ici au Royaume-Uni, donc des choses comme la MLB, la MLS, la LNH, l’UFC et les matchs de football et de basket-ball universitaires. Vous pourrez également accéder à des événements majeurs de tennis autres que Wimbledon, tels que l’US Open et l’Open d’Australie. Il y a aussi la boxe, le rugby, le football, le golf et bien d’autres sports parmi lesquels choisir.

Vous pourrez également accéder à d’autres contenus en plus des jeux, y compris des émissions telles que 30 pour 30, E:60, Draft Academy, OJ : Made in America et Kobe : Detail, ainsi que des talk-shows et des comédies sur le sport.