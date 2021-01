Xiaomi actualisera la gamme Mi 10 avec le tout nouveau Mi 10i aujourd’hui. On dit que le smartphone a été conçu spécifiquement pour le marché indien où le «i» dans le surnom signifie Inde. Avant le lancement officiel, la société de technologie chinoise a annoncé ses fonctionnalités qui incluent un appareil photo de 108 mégapixels. Le téléphone portera également le SoC Qualcomm Snapdragon 750G, comme indiqué sur son micro-site Web dédié Amazon. Notamment, le processeur Snapdragon prend en charge la connectivité 5G.

Le Mi 10i sera lancé en Inde aujourd’hui à midi IST. Les fans de Xiaomi peuvent regarder l’événement en direct en ligne via sa chaîne YouTube officielle ou sa page Twitter Inde, ou via la vidéo intégrée ci-dessous. Comme prévu, le téléphone sera mis en vente via les chaînes Amazon et Mi plus tard ce mois-ci.

Plus tôt cette semaine, Xiaomi a également annoncé que le téléphone coûterait moins de Rs 30000 en Inde. Cela indique également que la société rivalisera avec les offres populaires à moyen budget telles que le OnePlus Nord et le Samsung Galaxy A51, qui ont respectivement un prix de 24 999 Rs et 22 999 Rs. Les images officielles du Mi 10i sur Twitter révèlent en outre que les caméras arrière se trouvent dans un module circulaire différent du module de caméra arrière en forme de pilule sur le Mi 10 vanille. D’autre part, la série Mi 10T est livrée avec un module rectangulaire. Il sera également disponible dans les options de couleur Pacific Sunrise, Atlantic Blue et Midnight Black. Outre les détails de couleur, Xiaomi a publié une vidéo teaser sur ses canaux de médias sociaux qui suggèrent au moins une journée d’autonomie de la batterie sur le prochain smartphone. La vidéo donne également un aperçu de l’appareil sous l’angle supérieur.

Auparavant, des rapports avaient indiqué que le Mi 10i serait une version rebaptisée du Redmi Note 9 Pro 5G que Xiaomi a dévoilé en Chine en novembre 2020. Cependant, un cadre de Xiaomi avait confirmé à News18 que le Mi 10i serait un tout nouveau téléphone sans préciser de détails. Certaines des fonctionnalités notables attendues sur le Mi 10i incluent la charge rapide et la prise en charge de la 5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11a / b / g, NFC et port USB Type-C. Il peut également comporter un grand écran de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Plus sera lors de l’événement de lancement plus tard dans la journée. Restez à l’écoute de News18 pour connaître toutes ses mises à jour.