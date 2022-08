Comment regarder en direct l’événement Ryzen 7000 Series d’AMD

AMD organise plusieurs événements chaque année, mais le prochain devrait être le plus important de 2022.

Plus tard ce mois-ci, nous nous attendons à voir la société dévoiler officiellement le premier processeur Ryzen de la série 7000. Nous savons qu’il est en préparation depuis un certain temps, mais l’inclusion probable de processeurs de bureau en fait un problème plus important que la série Ryzen 6000 actuelle.

Lors du même événement, recherchez des informations sur l’architecture sur laquelle il fonctionnera et sur de nouvelles cartes mères. Voici comment vous pourrez regarder en direct, où que vous soyez dans le monde.

Quand est le lancement de la série AMD Ryzen 7000 ?

AMD a confirmé qu’il organiserait une “première en direct pour dévoiler les produits PC AMD de nouvelle génération” sur 29 aoûtbien que cela puisse être le matin de 30 août, selon l’endroit où vous habitez. Voici quand l’événement commencera :

14h HP

19 h HE

12h BST

1h CEST

4h30 IST

9h AEST

Si vous êtes basé en Europe, en Afrique ou en Asie, cela signifie tard le soir ou tôt le matin !

Comment regarder le lancement de la série AMD Ryzen 7000 en direct

Comme presque tous les événements AMD, la révélation de la série Ryzen 7000 sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube d’AMD. La vidéo n’a pas encore été programmée, mais nous mettrons à jour cette page une fois que cela changera.

Si vous manquez l’événement, la même vidéo devrait pouvoir être visionnée une fois la procédure terminée. AMD dit que vous pourrez également vous rattraper via le site Web de Ryzen “quelques heures après l’événement”.

À quoi s’attendre de l’événement AMD

Dans un communiqué de presse annonçant l’événement, AMD a révélé son titre : « ensemble, nous faisons progresser les PC ». Cela ne donne pas grand-chose, mais l’article poursuit en disant qu’il y aura plus de détails sur l’architecture Zen 4 et des références aux “prochains processeurs AMD Ryzen”.

Tous les signes indiquent qu’il s’agit de la série Ryzen 7000. AMD ne lance généralement que des processeurs de bureau au départ – leur absence était une exception sur la série Ryzen 6000. AMD a déjà confirmé que les processeurs de nouvelle génération utiliseraient Zen 4 et passeraient à des processeurs 5 nm, parallèlement à la prise en charge de la RAM DDR5 et du PCIe 5.0.

Nous savons également que les processeurs de bureau nécessiteront une nouvelle carte mère, alors attendez-vous à ce qu’au moins une soit également dévoilée lors de l’événement. Recherchez également une nouvelle prise AM5.

Ne vous attendez pas à ce qu’il y ait beaucoup de nouveaux processeurs – seuls quatre ont été lancés lors de la première révélation de la série Ryzen 5000 en 2020. Quant aux processeurs pour ordinateurs portables, ils seront probablement au CES en janvier 2023.