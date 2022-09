Comment regarder en direct les funérailles de la reine Elizabeth II

La procédure débutera à 10 h 44, heure d’été britannique (5 h 44, heure de l’Est), lorsque la Royal Navy organisera une procession pour transporter la reine de Westminster Hall, où elle est «allongée au repos», à l’abbaye de Westminster à proximité. Elizabeth s’y est mariée en 1947 et y a été couronnée en 1953.

Les funérailles doivent commencer à 11 heures et se terminer par deux minutes de silence national juste avant midi.

La radio Sirius XM diffusera la couverture de plusieurs points de vente, notamment de BBC World Service (canal 120), CNN (116), Fox News (canal 114), MSNBC (canal 118) et NPR (canal 122). Les stations membres locales diffuseront également la couverture de NPR.

L’application, le site Web et la chaîne YouTube du média britannique Sky News diffuseront également les débats, à partir de 5 h 00 BST et se terminant à 23 h 00.

Fox News commencera la couverture en direct à 4 heures du matin, heure de l’Est, avec la présentatrice Martha MacCallum et les animateurs Ainsley Earhardt et Piers Morgan en reportage depuis Londres.

La couverture télévisée de la BBC sera diffusée sur plusieurs de ses chaînes, dirigées par Huw Edwards, Kirsty Young, Fergal Keane, David Dimbleby et Sophie Raworth, à partir de 8 h 00 BST; Martha Kearney dirigera la couverture radio. BBC World Service English diffusera les événements sur les stations de radio du monde entier. Le service iPlayer du diffuseur diffusera également les événements.

Les grandes chaînes de télévision diffuseront également les débats. Savannah Guthrie, Hoda Kotb et Lester Holt de NBC News animeront une couverture en direct à partir de 5 h 30, heure de l’Est. La couverture d’ABC commencera à 5 heures du matin (heure de l’Est) et pourra également être diffusée en direct sur Hulu.

Le Washington Post diffusera les funérailles et les événements connexes sur ce lien à partir de lundi à 5 h 30, heure de l’Est (10 h 30 BST).

La vie quotidienne en Grande-Bretagne devrait s’arrêter en grande partie lundi en l’honneur de la reine. La journée sera un jour férié, certains hôpitaux reprogrammant des chirurgies non urgentes et des événements sportifs et culturels modifiant leurs plans. Certains horaires de vol à l’aéroport de Londres Heathrow seront modifiés pour limiter le bruit pendant les funérailles.