Apple montera sur scène aujourd’hui pour annoncer les prochaines mises à jour logicielles majeures à venir plus tard dans l’année pour iPhone, iPad, Apple Watch et Mac, y compris iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 et macOS 14, avec un flux en direct de la journée. annonces devant être mises à la disposition des téléspectateurs du monde entier.

À partir de 10h00 PDT (18h00 BST), le discours d’ouverture de la WWDC23 est censé voir Apple annoncer son très attendu casque AR / VR à réalité mixte ainsi que plusieurs nouveaux Mac, dont un nouveau MacBook Air 15 pouces et un nouveau Modèles Mac haut de gamme M2 Max et M2 Ultra.

Apple a déclaré que la WWDC23 serait « la WWDC la plus grande et la plus excitante à ce jour ». avec des rapports suggérant que le discours d’ouverture pourrait être l’un des plus longs d’Apple et dépasser facilement deux heures.

Comment regarder en direct le discours d’ouverture de la WWDC23 d’Apple

Une diffusion en direct de la WWDC23 aura lieu via apple.com, l’application Apple Developer, l’application Apple TV et YouTube, avec une lecture à la demande disponible après la fin de la diffusion.

Pour ceux qui ne peuvent pas regarder la diffusion en direct ou qui préfèrent lire toutes les dernières annonces, The Apple Post aura une couverture en direct en ligne et via theapplepost.com – disponible sur l’App Store.