Comment regarder/diffuser le match 3 des finales NBA

Les finales de la NBA se dirigent vers Milwaukee pour le troisième match après deux victoires dominantes à domicile de Phoenix pour lancer la série.

Menés par Chris Paul et Devin Booker, les Suns ont battu les Bucks 118-108 dans le match 2 jeudi après une victoire de 118-105 dans le match 1 mardi. La paire a cumulé plus de 113 points lors des deux premiers matchs. Jae Crowder et Mikal Bridges ont tous deux également été des éléments importants de la formation de Phoenix, chacun frappant trois des 20 3 points de l’équipe dans le match 2.

Giannis Antetokounmpo de Milwaukee a fait le gros du travail pour son équipe, marquant 42 points dans le match 2 tout en tirant 15 pour 22 depuis le terrain. C’était son deuxième match de retour après avoir hypertendu son genou gauche lors de la finale de la Conférence Est, et il ne devrait continuer à s’améliorer que plus la série dure. De plus, Antetokounmpo n’aura pas à s’inquiéter d’un stade rempli de fans de Phoenix criant son chronomètre de lancers francs chaque fois qu’il est sur la ligne de pénalité dans le match 3.

Il s’agit du premier voyage en finale de la NBA depuis 1993 pour les Suns, qui sont entrés dans la série en tant que petits favoris. Phoenix pourrait remporter la série à Milwaukee s’il remporte à la fois les matchs 3 et 4. Les Suns n’ont jamais remporté de titre NBA.

Quand est le jeu 3 ?

Le match 3 de la finale de la NBA 2021 commence à 20 h HE dimanche à Milwaukee, Wisconsin. Le match se jouera dans l’arène des Bucks, le Fiserv Forum.

Où regarder à la télévision

ABC diffuse tous les matchs des finales NBA. La couverture commencera en direct à 19 h 30 HE avec le compte à rebours NBA, suivi d’un avertissement à 20 h HE.

Où diffuser

Le jeu sera diffusé sur l’application ABC et sur ABC.com, ainsi que sur WatchESPN ou l’application ESPN, qui nécessite une connexion à un fournisseur de télévision. Les téléspectateurs peuvent également regarder sur YouTube TV, Hulu + Live TV, AT&T TV Now, FuboTV ou Sling TV. Des options d’essai gratuit sont disponibles pour tous les services de streaming payants.

Contactez Emily Leiker à eleiker@usatoday.com ou sur Twitter @emleiker