Comment regarder, diffuser en direct, une chaîne de télévision

Ekaterina Alexandrova (n°33) rencontrera Hailey Baptiste (n°102) en huitièmes de finale de la WTA Wuhan, China Women Singles 2024, le jeudi 10 octobre. La dernière action de Baptiste a eu lieu le 27 septembre 2024 à l’Open de Chine, lorsqu’elle a perdu 6-3, 6-7, 6-7 contre Anna Kalinskaya en huitièmes de finale. Alexandrova a perdu son dernier match le 27 septembre 2024 en huitièmes de finale. de 64 à l’Open de Chine contre Rebecca Sramkova 7-5, 4-6, 3-6. Hailey Baptiste contre Ekaterina Alexandrova : informations en direct et chaîne de télévision Tournoi: WTA Wuhan, Chine Simple Femmes 2024

WTA Wuhan, Chine Simple Femmes 2024 Rond: Huitièmes de finale

Huitièmes de finale Date: jeudi 10 octobre

jeudi 10 octobre

Surface du terrain : Dur Statistiques du match Hailey Baptiste contre Ekaterina Alexandrova Baptiste a une fiche de 13-9 sur terrains durs en 2024.

Baptiste a atteint 160 sur 225 dans les jeux de service sur terrain dur (pourcentage de victoires de 71,1 %) et 81 sur 220 dans les jeux de retour (36,8 %).

Sur les terrains durs, Baptiste est 59e pour le pourcentage de balles de break gagnées (43,3 %) après avoir réalisé 77 pour 178.

Lors de son précédent tournoi, l’Open de Chine, Baptiste a perdu en huitièmes de finale contre Kalinskaya, 14e, 6-3, 6-7, 6-7, le 27 septembre.

Alexandrova a affiché une fiche de 17-12 dans 12 tournois sur terrains durs en 2024.

Alexandrova a remporté 70,8 % de ses jeux de service sur terrain dur et 31,1 % de ses jeux retour.

Alexandrova est 33e pour les balles de break gagnées sur terrain dur, en convertissant 101 sur 237 (42,6%).

Lors des huitièmes de finale de son dernier tournoi (l’Open de Chine), le 27 septembre, Alexandrova a été battue par Sramkova, 61e, 7-5, 4-6, 3-6. Cotes à terme Baptiste contre Alexandrova Cotes de tennis gracieuseté de Paris sportifs Tipico. Cotes mises à jour mercredi à 9 h 58 HE. Chances de Baptiste de remporter le WTA Wuhan, Chine simple féminin 2024 : +1600

+1600 Alexandrova Chances de remporter le WTA Wuhan, Chine simple féminin 2024 : +750 Cotes de tennis gracieuseté de Paris sportifs BetMGM. Cotes mises à jour mercredi à 9 h 58 HE. Pour une liste complète des cotes des paris sportifs, accédez USA TODAY Centre de cotes des scores des paris sportifs.

