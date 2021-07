Comment regarder, diffuser en direct les Jeux olympiques de Tokyo

Les JO de Tokyo sont officiellement en cours, mais comment les coupe-cordes peuvent-ils participer à l’action de cette année ?

NBC diffusera les Jeux avec l’aide de cinq réseaux câblés : USA Network, CNBC, NBCSN, Olympic Channel et Golf Channel.

La couverture du réseau USA comprend la natation, l’athlétisme, la plongée, le beach-volley, le volley-ball, le cyclisme, le triathlon, le basket-ball, le football et le water-polo.

CNBC présentera de la plongée à l’air, du beach volley, du skateboard, de l’aviron, du canoë, du tir à l’arc, du water-polo et du rugby.

NBCSN propose des activités de soccer, de balle molle, de volleyball de plage, de tennis de table, de handball, de badminton, d’escrime et d’équitation.

Telemundo et Universo offriront une large couverture aux téléspectateurs de langue espagnole. Les Jeux olympiques seront également diffusés sur NBCOlympics.com et l’application NBC Sports.

Les téléspectateurs peuvent accéder à ces chaînes via divers services de streaming, bien que les offres puissent varier selon l’emplacement.

Les Jeux olympiques de Tokyo, qui ont débuté par une cérémonie d’ouverture vendredi, devraient se dérouler jusqu’au 8 août. Voici comment diffuser les Jeux.

Comment diffuser les Jeux olympiques sur Peacock

Le service de streaming de NBC, Peacock, a un niveau gratuit qui montrera la gymnastique en direct, l’athlétisme et toute la programmation des Jeux olympiques de Tokyo de Peacock.

Peacock Premium, qui coûte 4,99 $ par mois, propose également des matchs en direct joués par l’équipe américaine de basket-ball masculin. Peacock Premium Plus – qui supprime les publicités – coûte 9,99 $ par mois.

À partir de samedi, quatre émissions de studio en direct seront diffusées gratuitement sur Tokyo NOW, la chaîne de Peacock pour une couverture en direct, des faits saillants, des interviews et des histoires des Jeux.

Les spectacles comprennent :

Tokyo LIVE, qui montre la compétition en direct de 6 h à 11 h HE

Tokyo Gold, qui passe en revue la journée de la compétition de 11 h à 12 h HE

On Her Turf aux Jeux olympiques, un programme qui met l’accent sur les athlètes féminines de 19 h à 19 h 30 HE

Tokyo Tonight, qui présente les moments forts des Jeux de 19 h 30 à minuit HE

Jusqu’à trois appareils liés à un compte Peacock peuvent diffuser en même temps.

Peacock est disponible sur Roku, les appareils Apple, les plates-formes et les appareils Google, les appareils Chromecast et Chromecast intégrés, la Xbox One, la Xbox One S et la Xbox One X de Microsoft ; Sony PlayStation4 et PlayStation 4 Pro ; téléviseurs intelligents Samsung ; téléviseurs SmartCast de VIZIO ; et les téléviseurs intelligents LG.

Les clients Xfinity X1 et Flex éligibles de Comcast, et les clients Cox Contour éligibles, peuvent regarder Peacock Premium inclus avec leur service sans frais supplémentaires.

Comment diffuser les Jeux olympiques sur Hulu + Live TV

Hulu propose une couverture des Jeux olympiques, mais vous devrez payer pour Hulu + Live TV.

Le service de streaming propose la télévision en direct et à la demande à partir de plus de 75 chaînes en direct et permet aux téléspectateurs d’enregistrer des événements en direct avec son DVR cloud. Les chaînes varient selon l’emplacement, mais vous pouvez vérifier quelles chaînes sont proposées dans votre région sur le site Web de Hulu.

Hulu propose :

NBC (uniquement disponible pour les téléspectateurs ayant une filiale NBC locale dans leur région)

Chaîne olympique

Etats-Unis

CNBC

Canal de golf

Telemundo

NBC Universo (disponible pour les téléspectateurs avec le module complémentaire Espanol de Hulu)

Les abonnés Hulu peuvent diffuser à partir de deux écrans différents à la fois.

Le Hulu + Live TV de base coûte 64,99 $ par mois, mais le prix grimpe jusqu’à 70,99 $ par mois pour supprimer les publicités. Les nouveaux abonnés peuvent s’inscrire pour un essai gratuit de 7 jours de Hulu + Live TV. Hulu propose également un forfait Hulu + Live TV, Disney + et ESPN + pour 72,99 $ par mois

Comment diffuser les Jeux olympiques sur FuboTV

FuboTV propose la diffusion en direct de plus de 100 chaînes, dont :

NBCSN

Réseau américain

CNBC

Chaîne olympique

Canal de golf

Telemundo

Universo

Le service de streaming propose également une visualisation 4K des Jeux olympiques sur NBC, Golf Channel et Olympic Channel 4K HDR à New York, Los Angeles, Chicago, Dallas-Fort Worth et Boston.

FuboTV peut être diffusé sur des ordinateurs, iPhones, iPads, téléphones et tablettes Android, Roku, Apple TV, Chromecast, Samsung Smart TV, Xbox One et Amazon Fire TV.

Les prix varient selon le forfait et les modules complémentaires sélectionnés, mais un forfait populaire avec plus de 100 chaînes commence à 64,99 $ par mois. Les nouveaux abonnés bénéficient d’un essai gratuit de 7 jours.

Jusqu’à deux appareils peuvent diffuser simultanément, et un troisième flux peut être ajouté à un compte pour 5,99 $ supplémentaires par mois.

Comment diffuser les Jeux olympiques sur YouTube TV

YouTube TV propose plus de 85 chaînes pour 64,99 $ par mois et facture 54,99 $ par mois les trois premiers mois pour les nouveaux abonnés. Les chaînes disponibles varient selon l’emplacement des abonnés, mais comprennent :

CNB

NBCSN

Canal de golf

Chaîne olympique

Réseau américain

CNBC

YouTube TV fonctionne avec les lecteurs et téléviseurs Google Chromecast, Apple TV, Fire TV et Roku. Les applications YouTube TV sont également disponibles pour les téléviseurs intelligents et les consoles de jeux. Jusqu’à trois appareils peuvent diffuser en même temps.

Le service de streaming aura une couverture NBC, Golf Channel et Olympic Channel 4K à l’échelle nationale.

Comment diffuser les Jeux olympiques sur Sling

Le service propose deux options de streaming – Sling Blue et Sling Orange – pour 35 $ par mois et seulement 10 $ le premier mois.

Les canaux incluent :

NBC (sur certains marchés)

NBCSN

Réseau américain

CNBC (pour 6 $ de plus par mois)

Chaîne olympique

Golf Channel (pour 11 $ de plus par mois pour Sling Blue ou 15 $ par mois pour Sling Orange)

Sling Blue permet jusqu’à trois appareils de streaming à la fois, tandis que Sling Orange n’en autorise qu’un à la fois.

Sling est disponible sur Apple TV, Roku, Amazon Fire TV, Chromecast, téléphones, ordinateurs, tablettes et consoles Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One.

