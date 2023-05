Comment regarder DFB-Pokal à la télévision américaine

Nous avons toutes les informations dont vous avez besoin pour regarder le DFB-Pokal à la télévision américaine.

Où regarder DFB-Pokal à la télévision américaine et en streaming

À partir de 2023, ESPN + a les droits exclusifs sur le DFB-Pokal allemand en anglais et en espagnol. Ceci est similaire à la Bundesliga et à la 2 Bundesliga, qui se trouvent également sur ESPN +.

Rarement, certains jeux DFB-Pokal peuvent se retrouver sur la télévision linéaire traditionnelle. Un exemple est la demi-finale de 2023 entre le RB Leipzig et l’Eintracht Francfort, qui a été diffusée sur ESPNU en plus du streaming sur ESPN+.

En passant, ESPN a un accord de droits pour la Bundesliga qui passe par la saison 2025/26.

La DFB-Pokal, alias la Coupe d’Allemagne, est la plus importante compétition annuelle à élimination directe du football allemand. La DFB-Pokal est considérée comme la compétition de coupe de clubs la plus importante d’Allemagne. Le Bayern Munich a remporté le titre plus de fois que tout autre club allemand – bien devant la deuxième place du Werder Brême avec six titres. La première Coupe d’Allemagne a été jouée en 1935 et 64 équipes participent chaque année à la compétition.

CALENDRIER: Voir le programme complet de DFB-Pokal TV et streaming

Chaque mois d’août, la finale de la Super Coupe d’Allemagne, mettant en vedette les champions de la ligue contre les vainqueurs du DFB-Pokal, est généralement diffusée sur ESPN et/ou ESPN+.

Regardez le DFB-Pokal sur ESPN+ :

ESPN+ est disponible pour seulement 9,99 $/mois ou pour 12,99 $/mois dans le cadre du forfait Disney+ qui comprend ESPN+, Hulu et Disney+.

Si vous avez des questions sur où regarder le football allemand à la télévision américaine et en streaming, veuillez nous en informer dans la section commentaires ci-dessous.

