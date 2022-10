Comment regarder des vidéos YouTube bloquées dans votre pays

De temps en temps, vous essayez de regarder une vidéo musicale, une bande-annonce ou un clip de gameplay sur YouTube uniquement pour voir un message très ennuyeux : “Le téléchargeur n’a pas rendu cette vidéo disponible dans votre pays”.

C’est une erreur courante de supposer que toutes les vidéos YouTube sont disponibles partout dans le monde, mais cela ne fonctionne pas tout à fait comme ça. YouTube n’est pas seulement rempli de contenu créé par l’utilisateur – il héberge également du contenu sous licence, y compris des films et des émissions de télévision, et certains d’entre eux ne sont autorisés que pour des pays spécifiques. Même certaines vidéos musicales et bandes-annonces finissent par être verrouillées par région.

Cela signifie que parfois vous ne pourrez pas du tout regarder une vidéo dans votre pays. D’autres fois, mais tout aussi irritant, vous devrez peut-être payer pour acheter ou louer une vidéo gratuite à regarder ailleurs dans le monde.

Heureusement, il existe des moyens de contourner le filtre régional de YouTube et de regarder des vidéos bloquées dans votre pays. Voici comment procéder.

Regardez des vidéos YouTube bloquées par région avec un VPN

Le moyen le plus fiable de contourner le filtre de région consiste simplement à utiliser un VPN. Il s’agit d’un service qui vous permet de naviguer sur le Web comme si vous étiez dans un autre pays. Vous pouvez essayer cela avec un VPN gratuit, bien que nous recommandons un service payant tel que NordVPNqui figure actuellement en tête de notre meilleur classement VPN.

Un VPN payant comme Nord offre des vitesses de connexion rapides, plus d’options de serveur qu’un VPN gratuit et ne limite pas la quantité de données que vous pouvez diffuser via le service. Assurez-vous de choisir un VPN qui a des serveurs dans le pays dans lequel vous voulez faire semblant d’être.

Installez simplement l’application du fournisseur VPN de votre choix sur l’appareil sur lequel vous regardez YouTube. Il existe généralement des applications pour PC, Mac, Android et iPhone/iPad, ainsi que des téléviseurs intelligents et des clés de diffusion en continu.

Inscrivez-vous au service VPN de votre choix (il est plus facile de le faire sur un ordinateur portable ou un téléphone que sur votre téléviseur), puis lancez l’application VPN, connectez-vous avec les détails que vous avez entrés lors du processus d’inscription et parcourez la liste des emplacements/pays pour choisir un serveur situé dans la bonne région pour accéder à la vidéo en question. Il s’agit normalement de l’emplacement du créateur ou de l’uploader de la vidéo. Vous devrez peut-être essayer un couple si vous n’êtes pas sûr.

Ensuite, tout ce que vous avez à faire est de retourner à l’application YouTube – ou au site Web dans un navigateur Web – et de revenir à la vidéo que vous souhaitez regarder. YouTube devrait maintenant penser que vous vous trouvez dans la bonne région et lire la vidéo.

C’est généralement le moyen le plus rapide et le plus simple de contourner le blocage régional sur les vidéos YouTube, surtout s’il s’agit d’un problème que vous rencontrez à plusieurs reprises. Mais, il y a d’autres options…

Utiliser un proxy pour débloquer YouTube

Si vous ne voulez pas utiliser de VPN, la meilleure chose à faire est un serveur proxy. Cela a un effet similaire à un VPN – vous permettant de naviguer comme si vous étiez dans un autre pays – mais est moins sécurisé et ne crypte pas votre trafic, c’est pourquoi nous recommandons normalement un VPN plutôt qu’un proxy.

Si vous voulez simplement regarder des vidéos musicales sur YouTube, le cryptage et la sécurité ne sont peut-être pas vos plus grandes préoccupations, mais si vous essayez d’accéder à YouTube depuis un pays avec un gouvernement répressif qui interdit certaines vidéos, un VPN est certainement la meilleure option.

Comme pour les VPN, il existe des serveurs proxy gratuits, mais ils sont souvent si limités qu’un service payant en vaut la peine, surtout si vous pouvez en trouver un avec un essai gratuit. Vous devrez généralement accéder au serveur via une extension de navigateur Web et, encore une fois, assurez-vous de sélectionner un serveur situé dans un pays qui, selon vous, aura accès à la vidéo en question. Ensuite, chargez YouTube et commencez à regarder.

Télécharger la vidéo YouTube

Si tout le reste échoue, vous pourrez peut-être télécharger la vidéo YouTube et ainsi contourner entièrement le blocage de la région. Nous avons un article entier consacré à la façon de télécharger des vidéos YouTube sur votre téléphone, PC, tablette ou autre chose, nous n’allons donc pas passer en revue les détails ici.

Gardez à l’esprit que même s’il n’est pas illégal de télécharger des vidéos à partir de YouTube, cela est techniquement contraire aux conditions d’utilisation de Google et est sans doute immoral puisque vous contournez les publicités qui aident à financer le site et, plus important encore, les créateurs de contenu. .

Articles connexes pour en savoir plus