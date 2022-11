Comment regarder des matchs de football en même temps

Si vous souhaitez regarder des matchs de football en même temps, la fonction Multiview de fuboTV est ce dont vous avez besoin.

Par exemple, les derniers jours des matchs de la phase de groupes de la Coupe du Monde de la FIFA se déroulant en même temps, vous pouvez regarder les deux matchs en même temps, côte à côte.

La fonction Multiview sur fuboTV vous permet de regarder jusqu’à quatre émissions en même temps. Mais si vous souhaitez plutôt vous concentrer sur deux jeux, c’est facile avec fuboTV.

Comment fonctionne la fonction Multiview de fuboTV

Il y a deux choses les plus importantes à savoir sur la fonction Multiview de fuboTV. Tout d’abord, il n’est disponible que pour les abonnés fuboTV utilisant une Apple TV. Deuxièmement, fuboTV propose un essai gratuit de 7 jours, vous pouvez donc le tester pour voir comment cela fonctionne.

Selon fuboTV, “Nous avons l’intention de continuer à améliorer l’expérience Multiview et nous cherchons actuellement à l’intégrer à nos autres applications et appareils pris en charge.”

Dans fuboTV Multiview, il existe de nombreuses fonctionnalités telles que la possibilité d’ajouter et de supprimer des chaînes parmi les 4 que vous pouvez regarder en même temps. De plus, vous pouvez choisir le jeu sur lequel vous souhaitez écouter l’audio. Vous pouvez basculer d’avant en arrière en fonction du déroulement de l’action.

Vous pouvez également rendre l’un des canaux plus grand que l’autre. De plus, vous pouvez en faire un en plein écran si vous voulez vous concentrer sur ce jeu.

Sélectionnez l’une des plus petites chaînes pour la permuter sur la plus grande fenêtre Sélectionnez la plus grande chaîne pour la mettre en plein écran Appuyez sur le bouton Menu de votre télécommande tout en visualisant une chaîne en plein écran pour revenir à Multiview

Regardez des matchs de football en même temps avec Multiview

Si vous avez une Apple TV et que vous vous êtes inscrit à fuboTV en tant qu’abonné ou en essai gratuit, voici comment accéder à Multiview :

Lorsque vous sélectionnez une chaîne à regarder sur fuboTV, vous verrez une page d’options de visualisation. Sélectionnez “Afficher dans MultiView”.

Ensuite, pour regarder un autre match de football en même temps, utilisez votre télécommande et appuyez sur le bouton bas. Vous verrez alors tous les canaux parmi lesquels choisir. Faites défiler vers la gauche ou la droite, et lorsque vous trouvez la chaîne que vous souhaitez ajouter à Multiview, cliquez sur “Ajouter à Multiview”.

Avantages de fuboTV Multiview

Sans Multiview, vous avez besoin de deux écrans de télévision ou appareils côte à côte pour essayer de reproduire la même expérience.

Regarder fuboTV sur une Apple TV vous permet également d’utiliser la fonction ESPN+ Multicast, de sorte que vous pouvez regarder 4 jeux en même temps.

Parfois, il y a tellement de jeux parmi lesquels choisir qu’il est avantageux de regarder des matchs de football en même temps.