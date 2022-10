Comment regarder DAZN au Royaume-Uni et aux États-Unis

DAZN est l’une des principales plateformes de streaming d’événements sportifs premium. Selon votre emplacement, vous pouvez l’utiliser pour regarder la Premier League et la NFL, mais le service est principalement spécialisé dans la boxe et les combats.

DAZN est actuellement disponible dans plus de 200 pays, mais le contenu de ce qui est disponible pour regarder diffère en fonction de votre emplacement. Il y a beaucoup de gros combats à attendre, mettant en vedette des gens comme Canelo Alvarez et Billy Joe Saunders.

Si vous souhaitez savoir comment vous inscrire et si vous pouvez regarder des versions internationales de DAZN dans le pays où vous vous trouvez, continuez à lire. Nous avons également un guide pour vous inscrire au service de streaming américain ESPN+.

Comment s’inscrire à DAZN

DAZN est disponible au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans d’autres parties du monde telles que l’Europe et l’Amérique latine.

DAZN coûte 7,99 £ au Royaume-Uni. Aux États-Unis, il en coûte 19,99 USD par mois ou 149,99 USD pour un abonnement d’un an. Vous pouvez voir ce que coûte le service dans votre région en vous rendant sur le site Web de DAZN.

Pour vous inscrire, rendez-vous simplement sur le site Web, entrez votre nom, votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis entrez vos informations de paiement. Si vous êtes aux États-Unis ou dans d’autres pays, vous aurez le choix d’avoir un abonnement mensuel ou annuel.

Vous pouvez également télécharger l’application sur iOS et Android pour la regarder sur votre mobile ou votre tablette en déplacement si vous le souhaitez.

Malheureusement, il n’y a pas d’essai gratuit disponible au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Cependant, vous pouvez annuler votre compte à tout moment si vous changez d’avis.

Pourquoi ne puis-je pas regarder DAZN à l’étranger ?

Si vous êtes à l’extérieur du pays et que vous souhaitez utiliser DAZN à l’étranger via un VPN, ou si vous souhaitez regarder un sport qui n’est pas disponible sur la plate-forme DAZN de votre région, cela n’est malheureusement pas possible.

Autres alternatives de chaînes sportives

Si vous êtes au Royaume-Uni, il existe d’autres moyens de regarder les sports diffusés sur DAZN. Sky Sports est le berceau de la boxe et de la Premier League. Vous pouvez également acheter un abonnement flexible à Now Sports, qui offre un essai gratuit de sept jours.

La LNH peut être trouvée sur les chaînes BT Sports, qui peuvent être ajoutées en tant que chaîne premium sur les forfaits TV.

Les téléspectateurs américains et internationaux peuvent consulter ESPN et ESPN + pour rattraper leur retard sur les jeux, ainsi que fuboTV, Sling et Hulu.