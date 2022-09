Au fur et à mesure des grands événements télévisés, Crisis on Infinite Earths était l’un des croisements les plus populaires de l’histoire des super-héros. Non seulement il combinait la puissance de cinq émissions DC à travers The CW, mais il traitait également de l’un des scénarios les plus dramatiques des bandes dessinées originales qui ne retenaient rien en ce qui concerne le sort des personnages populaires.

L’intégralité de Crisis on Infinite Earths a maintenant été diffusée, mais regarder chaque épisode dans l’ordre peut être un peu déroutant. Ce n’est pas une série autonome; les téléspectateurs doivent passer d’une émission à l’autre pour attraper les cinq épisodes. Cela est d’autant plus déroutant si vous êtes basé au Royaume-Uni – car tous les spectacles ne sont pas au même endroit.

Cependant, il existe un moyen de rattraper son retard en utilisant un VPN. Lisez la suite pour savoir comment regarder tous les épisodes de crise. Nous avons également des articles similaires pour regarder les films et films MCU dans l’ordre, et de même pour tous les films Star Wars et Canon TV.

Il y a aussi un deuxième événement crossover Arrowverse qui se déroulera bientôt – découvrez comment regarder Armageddon ici.

Comment regarder Crisis on Infinite Earths dans l’ordre

Il y a cinq épisodes à regarder, tous intégrés dans la série Arrowverse. Voici les épisodes et les saisons que vous devez regarder :

Partie 1 – Supergirl, Saison 5, Épisode 9

Partie 2 – Batwoman, Saison 1, Épisode 9

Partie 3 – Le flash, saison 6, épisode 9

Partie 4 – Flèche, Saison 8, Épisode 8

Partie 5 – Legends of Tomorrow, épisode spécial (prélude à la saison 5)

Que dois-je rattraper ?

Si vous n’avez pas suivi toutes les émissions d’Arrowverse dans leur intégralité (nous ne pouvons pas vous en vouloir, c’est beaucoup), alors voici les épisodes clés que vous devriez vérifier avant de commencer à regarder Crisis on Infinite Earths.

Premièrement, L’événement crossover Elseworlds de 2018 mérite d’être rattrapé, car il présente plusieurs points de l’intrigue et des personnages qui sont revisités dans le scénario de Crisis. De plus, vous pourrez également voir certaines des interactions des personnages et la dynamique des relations existantes.

Vous pouvez vous en sortir sans regarder les dernières saisons de Supergirl, Batwoman et Legends Of Tomorrow, mais cela vaut la peine de regarder les séries les plus récentes d’Arrow et de The Flashet le finale de la série 7 d’Arrow pour comprendre exactement ce qui se passe.

En outre, Épisode de Black Lightning’s Earth Crisis (saison 3, épisode 9) précède directement la troisième partie de Crisis on Infinite Earths, vous pouvez donc envisager de l’ajouter à votre liste de surveillance après avoir regardé la partie 2. Vous pouvez rattraper cet épisode de Black Lighting sur Netflix.

Où regarder tous les épisodes de Crisis on Infinite Earths

Au Royaume-Uni, quatre épisodes de Crisis on Infinite Earths sont actuellement disponibles sur Sky Max et via Now’s Entertainment Membership (9,99 £ par mois). Les abonnés Sky devraient pouvoir le trouver dans la bibliothèque, et les propriétaires de streaming peuvent maintenant regarder les épisodes via le lien ci-dessous :

E4 a les droits sur Batwoman et diffusait les épisodes sur une base hebdomadaire. La partie 2 était disponible sur All 4, mais malheureusement, cet épisode a maintenant expiré. Cependant, si vous avez un forfait câble avec Virgin, vous pouvez regarder la partie 2 via l’application Virgin Go qui est liée ci-dessous :

Il y a trois parties de la saga Crisis disponibles sur Netflix US. Bien que l’inscription à Netflix ne soit pas gratuite, si vous avez déjà un compte au Royaume-Uni, vous pouvez accéder assez facilement à Netflix US en téléchargeant un VPN.

L’utilisation d’un VPN attribue à l’utilisateur une toute nouvelle adresse IP, ce qui permet à l’utilisateur d’apparaître comme s’il naviguait depuis un autre pays.

Pour la meilleure gamme de services, de performances et de prix, nous vous recommandons de télécharger NordVPNou ExpressVPN. Vous pouvez consulter d’autres options sur notre liste des meilleurs VPN pour le streaming. Nous avons également une liste de VPN gratuits. Cependant, la gamme limitée de serveurs rendra le streaming assez difficile.

Téléchargez simplement un VPN, choisissez un serveur américain, ouvrez un nouveau navigateur et rendez-vous sur le site Web de Netflix et connectez-vous à votre profil comme vous le feriez habituellement. Si vous souhaitez des instructions plus détaillées, vous pouvez les trouver dans notre guide pour regarder Netflix US au Royaume-Uni. Si vous êtes aux États-Unis, vous devriez pouvoir accéder à Netflix comme vous le feriez habituellement.

Malheureusement, Supergirl et Batwoman ne sont pas disponibles sur Netflix US. Cependant, il est disponible sur HBO Max, qui coûte 14,99 $ par mois pour un visionnage sans publicité, ou 9,99 $ par mois pour un visionnage sans publicité. La création d’un compte à l’étranger est cependant un peu plus compliquée – consultez notre guide complet pour regarder HBO Max au Royaume-Uni pour plus d’informations.

Voici les liens vers les épisodes Crisis sur Netflix US et HBO Max :

Où acheter des épisodes de Crisis on Infinite Earths

Si l’utilisation de la méthode ci-dessus ne convient pas, les téléspectateurs britanniques et américains peuvent acheter des épisodes individuels de Crisis on Infinite Earths via les deux amazon Royaume-Unis et Amazon États-Unis.

Alternativement, au Royaume-Uni, vous pouvez aller à l’ancienne et acheter tous les épisodes du DVD officiel Crisis on Infinite Earths, qui contient également des fonctionnalités supplémentaires. Vous pouvez obtenir ceci de amazon Royaume-Unis et HMV.