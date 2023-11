Comment regarder Clemson Tigers contre Georgia Tech Yellow Jackets : chaîne de télévision, informations en direct sur le football universitaire, heure de début

Qui joue

Vestes jaunes Georgia Tech @ Clemson Tigers

Records actuels : Georgia Tech 5-4, Clemson 5-4

Comment regarder

Quand: Samedi 11 novembre 2023 à 12 h HE

Samedi 11 novembre 2023 à 12 h HE Où: Stade Memorial – Clemson, Caroline du Sud

Stade Memorial – Clemson, Caroline du Sud LA TÉLÉ: abc

Ce qu’il faut savoir

Clemson a une fiche de 8-0 contre Georgia Tech depuis octobre 2015, et ils auront une chance de prolonger ce succès samedi. Les deux hommes s’affronteront dans une bataille de l’ACC à 12 h HE au Memorial Stadium. Les deux hommes ont travaillé dur pour surmonter les obstacles lors de leurs batailles précédentes et se sentent sûrement tous les deux en confiance avant cet affrontement.

Clemson n’était pas le premier sur le tableau samedi dernier, mais ils y sont arrivés plus souvent. Ils se sont imposés contre Notre-Dame sur le score de 31-23.

Phil Mafah a été la vedette offensive du match en totalisant 186 verges et deux touchés. Jeremiah Trotter Jr. a également participé à l’action, convertissant un choix en touché.

Pendant ce temps, Georgia Tech était pleinement aux commandes samedi, battant Virginia 45-17 sur la route. Georgia Tech a porté le score à 31-10 à la fin du troisième, un déficit dont Virginia avait peu de chances de se remettre.

Haynes King a continué son habitude d’afficher des lignes de statistiques folles, se précipitant pour 83 verges et deux touchés en seulement sept courses, tout en lançant pour 208 verges et un touché tout en complétant 76,7 % de ses passes. Un autre joueur qui a fait la différence a été Dontae Smith, qui a gagné 113 verges au total et deux touchés.

Clemson a désormais une fiche gagnante de 5-4. Quant à Georgia Tech, ils ont poussé leur fiche à 5-4 avec cette victoire, qui était leur troisième consécutive sur la route.

Les deux hommes ont fait plaisir aux fans et aux parieurs lors de leurs derniers matchs en gagnant et en couvrant l’écart. À l’avenir, Clemson est le favori dans celui-ci, car les experts s’attendent à les voir gagner par 14,5 points. Georgia Tech vaut peut-être la peine d’un pari rapide puisqu’ils sont assis sur une séquence de quatre matchs consécutifs à couvrir l’écart lorsqu’ils jouent en tant qu’opprimé.

Tout a été rose pour Clemson contre Georgia Tech lors du dernier match des équipes en septembre 2022, alors que l’équipe a remporté une victoire de 41-10. Clemson a-t-il une autre victoire dans sa manche, ou Georgia Tech renversera-t-il la situation ? Nous aurons la réponse assez tôt.

Chances

Clemson est un grand favori de 14,5 points contre Georgia Tech, selon le dernier cotes de football universitaire.

Les parieurs étaient en parfaite adéquation avec la communauté des parieurs sur ce point, puisque le jeu s’est ouvert sur un écart de 14,5 points et y est resté.

Le plus/moins est fixé à 54,5 points.

Historique de la série

Clemson a remporté tous les matchs qu’ils ont disputés contre Georgia Tech au cours des 8 dernières années.

05 septembre 2022 – Clemson 41 contre Georgia Tech 10

18 septembre 2021 – Clemson 14 contre Georgia Tech 8

17 octobre 2020 – Clemson 73 contre Georgia Tech 7

29 août 2019 – Clemson 52 contre Georgia Tech 14

22 septembre 2018 – Clemson 49 contre Georgia Tech 21

28 octobre 2017 – Clemson 24 contre Georgia Tech 10

22 septembre 2016 – Clemson 26 contre Georgia Tech 7

10 octobre 2015 – Clemson 43 contre Georgia Tech 24

Rapport de blessure pour Clemson

Justin Mascoll : absent (non divulgué)

Brannon Spector : absent (non divulgué)

Jalyn Phillips : absent (non divulgué)

Sheridan Jones : absent (non divulgué)

Walker Parks : sorti pour la saison (non divulgué)

RJ Mickens : absent (Maladie)

Marcus Tate : absent (non divulgué)

Cole Turner : sorti pour la saison (Hip)

Antonio Williams : absent (pied)

Sherrod Covil Jr. : absent pour la saison (genou)

Jay Haynes : discutable (Cheville)

Vic Burley : absent pour la saison (genou)

Misun Kelley : absent pour la saison (non divulgué)

Rapport de blessure pour Georgia Tech