Comment regarder Channel 4 à l’étranger: diffuser en dehors du Royaume-Uni

Channel 4 a désormais une seule marque pour ses plateformes TV et numériques. Auparavant, le site à la demande était connu sous le nom de All 4. Ici, vous pouvez diffuser des émissions de télévision et des films diffusés sur la chaîne de télévision principale, ainsi que sur E4, More4, Film4 et 4Music.

Channel 4 n’est disponible pour regarder que lorsque vous vous trouvez à l’intérieur des frontières britanniques en raison des problèmes de licence liés aux émissions. Cela peut être un problème si vous partez à l’étranger et que vous souhaitez suivre vos émissions préférées pendant votre absence, ou si vous vivez en dehors du Royaume-Uni mais que vous ne voulez pas manquer des émissions massivement populaires telles que The Great Celebrity. Patisserie.

Heureusement, il existe des moyens de contourner cela – alors voici comment regarder Channel 4 depuis l’extérieur du Royaume-Uni.

Regarder Channel 4 avec un VPN

De loin, le moyen le plus simple d’accéder à Channel 4 depuis l’étranger est d’utiliser un VPN (ou réseau privé virtuel) qui vous permet de naviguer sur Internet tout en semblant être dans un pays différent de celui où vous vous trouvez réellement.

Il existe de nombreux VPN, bien que notre principale recommandation soit NordVPN pour sa fiabilité, sa vitesse et son prix abordable. En fait, vous pouvez actuellement obtenir 62 % de réduction sur le prix mensuel habituel de NordVPN.

Vous pouvez également consulter notre guide des meilleurs VPN pour le streaming vidéo – notre classement de tous les meilleurs VPN que nous avons testés pour regarder des films et la télévision.

Une fois que vous avez choisi un service VPN, installez-le simplement sur votre appareil – la plupart fonctionnent sur PC, Mac, iOS, Android, etc. Suivez ensuite les étapes suivantes :

Connectez-vous à un serveur britannique sur le VPN de votre choix

Créer un compte (c’est gratuit, mais nécessite votre email)

Recherchez l’émission que vous souhaitez regarder

N’oubliez pas que pour regarder Channel 4, vous devrez désactiver tous les bloqueurs de publicité (y compris tout blocage de publicité facultatif dans votre VPN). Si vous ne pouvez toujours pas vous connecter, essayez un autre serveur britannique – les fournisseurs de contenu essaient de bloquer le trafic VPN, vous devrez donc peut-être essayer plusieurs connexions différentes pour en trouver une qui fonctionne.

Et sur cette note, l’utilisation de telles solutions de contournement est contraire aux termes et conditions de Channel 4, et il y a un petit risque que votre compte soit bloqué.