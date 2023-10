Il n’est jamais trop tôt dans la saison pour une revanche des Playoffs NBA.

Vendredi, Jimmy Butler et le Heat prendront la route pour affronter Jayson Tatum et les Celtics au nouveau look, ravivant l’une des rivalités les plus intenses de la NBA. Boston et Miami se sont rencontrés lors de trois des quatre dernières séries de finales de la Conférence Est, le Heat ayant récemment battu les Celtics en sept matchs plus tôt cette année.

Quel concurrent prendra le dessus dans cette confrontation ?

Voici tout ce que vous devez savoir sur Celtics vs Heat, y compris les options de télévision et de streaming pour le jeu.

Sur quelle chaîne Celtics vs Heat est-il diffusé ?

Celtics vs Heat sera diffusé sur ESPN. Les téléspectateurs peuvent également diffuser le jeu sur Watch ESPN ou Sling TV.

Heure de début Celtics vs Heat

Date: Vendredi 27 octobre

Vendredi 27 octobre Temps: 19 h 30 HE | 16h30 (heure du Pacifique)

Celtics vs Heat débutera vers 19 h 30 HE le vendredi 27 octobre. Le match se jouera au TD Garden de Boston.

Calendrier des Celtics 2023-24

Voici les cinq prochains matchs de Boston de la saison régulière 2023-24 :

Date Adversaire Heure (HE) chaîne TV 27 octobre contre la chaleur 19h30 ESPN 30 octobre chez les sorciers 19h — 1er novembre contre les Pacers 19h30 — 4 novembre chez Nets 20h — 6 novembre chez Timberwolves 20h —

Calendrier des chaleurs 2023-24

Voici les cinq prochains matchs de Miami de la saison régulière 2023-24 :

Date Adversaire Heure (HE) chaîne TV 27 octobre chez les Celtics 19h30 ESPN 28 octobre chez Timberwolves 20h — 30 octobre chez Bucks 20h — 1er novembre vs filets 19h30 — 3 novembre contre les sorciers 20h —

