Comment regarder CBeebies à l’étranger

Si vous recherchez des émissions de télévision pour les enfants de 7 ans et moins, alors CBeebies est un choix parfait. Il présente des séries telles que Blue Peter et Fireman Sam. Cependant, comme il s’agit d’une chaîne de la BBC, elle n’est disponible que pour les téléspectateurs du Royaume-Uni.

C’est évidemment un problème si vous êtes à l’étranger ou en vacances. Cependant, il existe une solution de contournement pour regarder CBeebies depuis l’extérieur du Royaume-Uni – nous avons également utilisé cette méthode pour regarder EastEnders à l’étranger et The Great British Bake Off aux États-Unis. Lisez la suite pour les étapes complètes :

Regardez CBeebies à l’étranger en utilisant un VPN

La meilleure façon de regarder CBeebies à l’étranger est d’utiliser BBC iPlayer. Ce site Web est le service de rattrapage en ligne sous licence pour tout le contenu terrestre de la BBC. Comme les chaînes, il n’est disponible qu’au Royaume-Uni – mais il est accessible via un VPN.

Les VPN (réseaux privés virtuels) vous permettent de naviguer sur Internet comme si vous veniez d’un autre pays, tout en protégeant votre vie privée. Cela se fait en redirigeant votre adresse IP. Pour regarder CBeebies, vous vous connectez à un serveur britannique.

Il existe de nombreux fournisseurs de VPN parmi lesquels choisir, mais pour obtenir les meilleures vitesses, performances et choix de serveurs, nous recommandons soit NordVPN ou ExpressVPN. Vous pouvez utiliser un VPN sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles, selon la façon dont vous souhaitez regarder.

Vous pouvez également consulter notre liste de VPN gratuits, mais ceux-ci n’auront probablement pas assez de serveurs pour pouvoir diffuser avec succès.

Voici les étapes pour diffuser CBeebies à l’étranger :

Connectez-vous à votre VPN et connectez-vous à un serveur britannique

Inscrivez-vous pour un compte BBC gratuit – vous devrez donner votre date de naissance, votre sexe et votre adresse e-mail, ainsi qu’un code postal britannique valide

Choisissez l’épisode / l’émission que vous souhaitez regarder – ou recherchez le titre directement dans la barre de recherche

Selon la BBC, le raisonnement consistant à créer des comptes n’est pas de poursuivre les utilisateurs d’iPlayer qui n’ont pas payé pour une licence TV, mais la société croisera les détails pour voir si l’utilisateur a payé des frais de licence ou non dans le passé.

Si vous êtes un résident britannique basé à l’étranger avec des frais de licence payants et un compte iPlayer, vous pouvez simplement vous connecter à votre compte BBC existant en utilisant votre VPN. Si vous n’avez pas de compte en ligne, vous devrez en créer un nouveau.

Si vous n’avez pas de licence parce que vous êtes basé à l’étranger ou que vous n’en avez tout simplement pas payé et que vous espérez accéder à iPlayer de toute façon, vous devrez toujours fournir un code postal britannique valide et vos coordonnées pour y accéder. Mais attention, cela va à l’encontre des conditions d’utilisation de la BBC.

Pour des étapes et des informations plus détaillées, consultez notre guide sur le visionnage de BBC iPlayer à l’étranger.