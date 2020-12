Les Brooklyn Nets devraient affronter les Golden State Warriors lors de la soirée d’ouverture de la saison régulière de la NBA. Les deux équipes cherchent au sommet de leurs matchs après une performance impressionnante en pré-saison.

La formation des Nets est composée de deux des plus grands noms du jeu, dont Kyrie Irving et Kevin Durant. Irving a été fantastique dans la pré-saison où il a aidé les Nets à battre les Wizards de Washington et les Celtics de Boston.

Les Warriors pourraient avoir des moments difficiles car ils manqueront deux de leurs stars, Klay Thompson et Draymond Green. Mais ils ont Stephen Curry de leur côté qui est l’un des plus grands tireurs de tous les temps. Les fans sont ravis de voir les deux géants s’affronter ici. Le match débutera mercredi à 5 h 30 IST.

Comment diffuser en direct le match Brooklyn Nets vs Golden State Warriors en ligne

Les matchs NBA 2020-21 ne seront diffusés sur aucune chaîne de télévision en Inde. La diffusion en direct de la NBA sera disponible sur le NBA League Pass basé sur un abonnement. Les fans devront acheter le NBA League PASS pour profiter des matchs en direct en Inde.

Le NBA League Pass peut être acheté en ligne sur le site officiel de la NBA à watch.nba.com/streaming-subscriptions

Le League Pass Annual est la meilleure option d’abonnement disponible pour Rs 999, tandis que le League Pass Monthly est proposé au prix de Rs 99. L’abonnement comprend tous les matchs de la NBA en direct et à la demande ainsi que l’accès aux matchs finaux des 20 dernières années. Le Day Pass vous donnera un accès 24 heures sur 24 aux jeux en direct et à la demande. Il est au prix de Rs 69.

Les matchs de la NBA peuvent être visionnés sur l’application NBA à l’aide de n’importe quel smartphone ou PC. L’application permet des statistiques et des graphiques InStream.

Comment regarder NBA 2020-21, Brooklyn Nets vs Golden State Warriors sur l’application NBA:

Étape 1: Téléchargez l’application NBA: Live Games and Scores depuis Google Play Store

Étape 2: Créez votre compte sur l’application ou sur le site Web de la NBA en utilisant votre adresse e-mail

Étape 3: Choisissez un forfait d’abonnement entre League Pass annuel, League Pass mensuel et Day Pass

Étape 4: Profitez du match Brooklyn Nets vs Golden State Warriors

Le match Brooklyn Nets vs Golden State Warriors débutera mercredi à 5h30 IST.