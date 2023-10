Comment regarder Big Brother 2023 à l’étranger – diffuser le redémarrage d’ITVX

BIG Brother est de retour en pleine forme et on ne se lasse déjà pas des colocataires, avec quelques grandes personnalités dans le mix.

Si vous partez à l’étranger, lisez la suite pour savoir comment regarder Big Brother 2023 à l’étranger.

Cela fait cinq ans que les téléspectateurs britanniques n’ont pas regardé Big Brother pour la dernière fois sur Channel 5.

Désormais, après le passage des chaînes à ITV, le parrain de toutes les émissions de télé-réalité est de retour sur nos écrans avec AJ Odudu et Will Best aux commandes.

La nouvelle saison nous a déjà fourni de grands personnages et des colocataires « performatifs » à la mode que les fans adorent détester.

Cette semaine, les fans ont « prié » pour la chute de Kerry après qu’elle ait échappé à l’expulsion la semaine dernière et ont déchiré Hallie et ses « fausses excuses » alors que nous attendons de voir qui sera debout cette semaine.

Cela étant dit, certains téléspectateurs de la diffusion en direct de Big Brother aux yeux d’aigle repèrent un colocataire de choc « dévoilant » prêt à être expulsé, avec près de la moitié de la maison pour la hache.

Donc, si vous partez bientôt, vous ne voudrez rien manquer de l’action.

Quiconque a essayé de diffuser ITVX à l’étranger sait que ce n’est pas si simple : tout le contenu de la plate-forme est bloqué d’accès en dehors du Royaume-Uni.

Cependant, il existe une solution simple si vous téléchargez un VPN tel qu’ExpressVPN ou NordVPN.

Ces outils intelligents fonctionnent en acheminant votre activité Internet via un serveur qui n’est pas votre adresse IP (la plupart des marques de VPN ont des serveurs situés dans des pays du monde entier).

Ne vous inquiétez pas, c’est aussi geek que possible : lisez la suite pour obtenir des instructions simples sur la façon de regarder Big Brother 2023 en dehors du Royaume-Uni.

Comment regarder Big Brother 2023 à l’étranger

Tout d’abord, vous devrez télécharger un VPN tel que ExpressVPN ou NordVPN sur l’appareil que vous utiliserez pour diffuser depuis ITVX.

Ensuite, chargez le VPN et sélectionnez un serveur britannique.

Après cela, rendez-vous simplement sur ITVX, recherchez « Big Brother » et vous devriez pouvoir regarder sans aucun problème !

