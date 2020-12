Blasters du Kerala, qui croupit actuellement à la neuvième position, voudrait changer les choses en affrontant l’ancien champion Bengaluru FC dans le prochain Super Ligue indienne (ISL) au stade Fatorda dimanche.

L’entraîneur-chef des Blasters, Kibu Vicuna, a été assez vocal à propos de son équipe et a clairement fait savoir qu’ils devaient le faire dans tous les départements et ce match contre BFC serait un bon endroit pour commencer à faire amende honorable.

Bengaluru, en revanche, n’a remporté qu’une seule victoire en quatre matchs et chercherait donc à trouver un élan à ce stade de la compétition.

«Nous travaillons pour obtenir les points et je pense que nous nous sommes rapprochés pour avoir plus de points. Maintenant, nous en avons six, mais cela aurait pu être huit ou 10. Nous allons essayer de nous améliorer », a déclaré l’entraîneur-chef du BFC Carles Cuadrat avant le match.

Pour regarder la diffusion en direct de ce match sur Disney + Hotstar, les utilisateurs doivent acheter l’abonnement premium. Ils peuvent acheter un abonnement VIP ou Premium. S’ils optent pour un an de VIP et Premium, ils devront débourser Rs 399 et Rs 1,499. En dehors de cela, Disney + Hotstar propose également un abonnement d’un mois à Premium qui coûtera Rs 299.

Dans le même temps, les utilisateurs de Reliance Jio peuvent profiter de la diffusion en direct d’ISL 2020-21 sur Jio TV. Pour cela, ils doivent télécharger Jio TV sur leur smartphone.

Comment regarder Bengaluru FC vs Kerala Blasters match Disney + Hotstar

Étape 1: Allez sur Google Play Store et installez Disney + Hotstar

Étape 2: Inscrivez-vous sur l’appli

Étape 3: Achetez le plan d’abonnement de votre choix

Étape 4: Profitez du match en visitant la section sports de l’application.

Le match Bengaluru FC vs Kerala Blasters débutera à 19h30.