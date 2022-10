Comment regarder Behind The Sims Summit en direct

Demain, EA organise le Behind The Sims Summit – avec des promesses de grandes annonces pour la franchise de jeux.

De nombreux simmers théorisent que cela pourrait enfin être la révélation du jeu de nouvelle génération, Les Sims 5. Cependant, cela n’a pas été officiellement confirmé – il pourrait également s’agir de nouveaux kits, packs d’extension ou packs de jeux pour Les Sims 4.

Quelle que soit l’annonce, nous avons tous les détails dont vous avez besoin pour vous connecter au Sommet Les coulisses des Sims. Nous avons également des articles similaires pour regarder le Nintendo Direct et l’état des lieux de Sony.

Quand a lieu le Sommet Les coulisses des Sims ?

Le Sommet Derrière les Sims aura lieu demain le mardi 18 octobre 2022. Voici les heures de départ pour différentes parties à travers le monde :

Royaume-Uni: 18h00 BST

Côte ouest des États-Unis : 10 h 00

Côte est des États-Unis : 13 h HE

Europe centrale : 19 h CET

Comment regarder le livestream Behind The Sims Summit

Vous pouvez regarder l’intégralité du livestream Behind The Sims Summit sur la chaîne YouTube officielle des Sims. Nous avons intégré la vidéo ci-dessous, alors n’hésitez pas à ajouter cette page à vos favoris :

Quelles nouvelles seront révélées lors du livestream Behind The Sims Summit ?

EA a révélé quelques détails que nous pouvons nous attendre à voir dans le livestream. Le jeu de base des Sims devrait également être gratuit le 18 octobre. L’événement discutera donc des fonctionnalités de ce jeu gratuit pour les nouveaux joueurs potentiels, selon le blog officiel des Sims.

L’équipe des Sims a fait de grandes annonces, de nombreux joueurs s’attendent donc à ce que la prochaine génération de Sims soit enfin annoncée. Cela a du sens, étant donné que les Sims attendent depuis longtemps un nouvel épisode et que Maxis aurait élargi son équipe de développement dans ce domaine au cours des dernières années.

Il y a eu des rapports sur Les Sims 5 incluant des éléments multijoueurs en ligne, marquant une nouvelle ère pour la franchise de simulation. Bien sûr, tout cela n’est que rumeur.

La nouvelle pourrait également concerner les titres Sims 4 – la communauté Sims affirme que deux nouveaux kits arrivent après qu’un leaker a trouvé des icônes dans le code du jeu de base.

Ceci est en outre soutenu par le blog officiel des Sims, qui a déclaré ce qui suit : « Notre équipe est plus dévouée que jamais au développement de nouvelles expériences Les Sims 4 significatives pour nos joueurs et nous continuerons à développer et à publier des packs, des kits et Sims Delivery Express. tombe dans un avenir prévisible. Nous partagerons plus d’informations sur ce qui est en préparation lors d’un flux d’édition spéciale ».

Nous avons également qu’il y aura des nouvelles pour “tout ce qui concerne Les Sims, y compris Les Sims Mobile” selon Twitter – donc les joueurs mobiles recevront des annonces.