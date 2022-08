Comment regarder BBC iPlayer à l’étranger

BBC iPlayer est le service de streaming de rattrapage de la BBC que vous pouvez utiliser pour regarder la télévision en direct et des émissions exclusives à la plate-forme. Bien qu’il ne nécessite pas d’abonnement comme le fait Netflix, les téléspectateurs doivent payer des frais de licence. Cependant, vous pouvez toujours créer un compte sans avoir à prouver que vous avez payé – vous avez juste besoin d’une adresse au Royaume-Uni.

Pour les téléspectateurs payants, regarder sur les côtes du Royaume-Uni n’est pas un problème, et ils peuvent télécharger des émissions pour les regarder hors ligne partout dans le monde. Mais si vous êtes à l’étranger et que vous voulez regarder Doctor Who, vous vous retrouverez face à un message disant que vous ne pouvez pas.

Le Beeb dit que la bonne façon de regarder du contenu iPlayer à l’étranger est de “télécharger un programme sur BBC iPlayer lorsque vous êtes au Royaume-Uni, vous pouvez le regarder n’importe où dans le monde”.

C’est très bien, mais que se passe-t-il si vous êtes à l’étranger avant la diffusion du prochain épisode de votre émission préférée ? Vous ne pouvez pas le télécharger, vous devrez donc attendre de rentrer chez vous.

Sauf, bien sûr, vous boîte regardez-le: il vous suffit d’acheminer votre connexion Internet via un serveur britannique afin que votre emplacement réel soit caché à iPlayer et qu’il pense qu’il sert Eat Well For Less ou EastEnders à un spectateur au Royaume-Uni.

Un VPN est l’outil qui fera ce travail pour vous. Il y avait d’autres options dans le passé, comme les serveurs proxy, mais la BBC a réprimé et bloquera simplement toute tentative d’en utiliser un.

Il est également difficile de bloquer les VPN, c’est pourquoi les services Beeb et VPN jouent au chat et à la souris en bloquant et en évitant d’être bloqués. L’essentiel est qu’il vous suffit d’installer un VPN sur votre appareil, de vous connecter à un serveur britannique et, comme on dit au Royaume-Uni, Bob est votre oncle. Maintenant, vous pouvez regarder ce que vous voulez, où que vous soyez.

Utilisez un VPN pour regarder iPlayer

Les VPN peuvent être compliqués, mais en ce qui vous concerne, c’est aussi simple que de télécharger l’application sur votre téléphone, tablette ou ordinateur portable et de saisir vos informations de connexion.

Obtenir ces détails signifie un simple processus d’inscription. Malheureusement, il existe très peu (nous entendons par là que nous pouvons les compter sur les doigts d’une main) de services VPN gratuits qui vous permettront de regarder iPlayer. Vous pouvez découvrir pourquoi dans notre tour d’horizon des meilleurs VPN gratuits.

Cela signifie que regarder iPlayer à l’étranger ne sera pas gratuit, mais pour quelques livres, dollars, euros ou la devise que vous utilisez, vous pouvez regarder autant que vous le souhaitez chaque mois. Et vous pouvez utiliser votre service VPN pour bien d’autres choses que simplement iPlayer.

Comme mentionné, le fait qu’un service VPN débloque ou non iPlayer dépend de la détection ou non de ses serveurs britanniques par le diffuseur. Si vous rencontrez des problèmes, contactez le service client du VPN et ils vous indiqueront généralement un autre serveur que vous pouvez utiliser, ou une autre solution.

Au moment de la rédaction, les services suivants nous ont permis de regarder avec succès, mais gardez à l’esprit que ce n’est pas une garantie qu’ils fonctionneront pour vous un jour particulier.

Ce n’est pas une liste exhaustive : beaucoup d’autres débloqueront également iPlayer.

Si vous regardez iPlayer via un téléviseur intelligent ou un appareil de diffusion en continu (comme Amazon Fire TV), il vaut la peine de choisir un service qui propose une application VPN que vous pouvez installer sur votre téléviseur. ou appareil, sinon vous êtes limité à regarder sur votre téléphone, ordinateur portable, PC ou un autre appareil pour lequel il existe une application.

Une fois que le service VPN que vous avez choisi est opérationnel, vous devez choisir le Royaume-Uni comme pays (ou serveur) et appuyer sur le bouton Connecter. Ensuite, vous pouvez basculer vers l’application iPlayer ou la page Web iPlayer pour commencer à regarder.

Voici d’autres recommandations pour les fournisseurs de VPN avec des serveurs britanniques.

Modifiez les paramètres DNS pour regarder sur Xbox ou PS4

Si vous souhaitez regarder iPlayer en dehors du Royaume-Uni sur une Xbox ou une PlayStation, vous pourrez peut-être modifier les paramètres DNS de votre console pour certains, ce qui débloquera le service.

Si vous vous dirigez vers les paramètres réseau et entrez manuellement les adresses DNS, vous constaterez peut-être qu’iPlayer lira des vidéos pour vous. Nous n’allons pas en recommander ici, mais vous pouvez les rechercher en ligne (ils changent assez régulièrement).

Ils peuvent être gratuits mais sont généralement surchargés et donc lents. Si vous ne pouvez vraiment pas regarder sur un autre appareil, votre meilleure option est de configurer les paramètres VPN sur votre routeur, ce qui vous permettra de connecter votre console via le serveur britannique du VPN. Mais cette méthode a beaucoup d’autres inconvénients, vous êtes donc prévenu.

Comptes BBC iPlayer et licence TV britannique

La BBC exige que toute personne utilisant iPlayer soit titulaire d’une licence de télévision britannique. Nous avons un guide séparé pour savoir qui a besoin d’une licence TV.

Vous avez également besoin d’un compte BBC, qui nécessite un code postal britannique (et vous devez avoir plus de 13 ans).

Lorsque vous vous inscrivez pour un compte BBC (qui est gratuit), vous devrez donner votre date de naissance, votre sexe et votre adresse e-mail, ainsi qu’un code postal britannique valide.

La BBC affirme que le but du compte n’est pas de poursuivre les utilisateurs d’iPlayer qui n’ont pas payé pour une licence TV, mais a admis qu’il renverra les adresses e-mail avec des personnes qui ont précédemment affirmé ne pas avoir besoin d’une licence.

Si vous êtes un résident britannique avec des frais de licence payés, connectez-vous simplement à votre compte BBC et utilisez un service VPN comme décrit ci-dessus. Vous enfreignez toujours les termes et conditions en regardant via un VPN, tout comme n’importe qui à l’étranger qui s’inscrit avec une fausse adresse au Royaume-Uni.

