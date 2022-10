Comment regarder Ballon d’Or 2022 : tout ce que vous devez savoir, y compris la date, l’heure, les nominés et les favoris pour le prix

Le Ballon d’Or 2022 couronnera lundi les meilleurs footballeurs du football masculin et féminin de la saison 2021/22, lors de la 66e édition du trophée masculin et de la quatrième édition du féminin.

Se déroulant le lundi 17 octobre, le Ballon d’Or 2022 se déroule au Théâtre du Châtelet à Paris, et les meilleurs footballeurs de la saison 2021/22 seront présents, espérant tous être titulaires du ballon d’or au fin de la nuit.

En effet, le format a changé pour le Ballon d’Or 2022. Fini le temps où le prix englobait une année civile entière – maintenant, il se concentre sur chaque saison, qui s’est déroulée du 1er août 2021 au 31 juillet 2022, d’où la cérémonie de remise des prix plus tôt que la normale cette année.

En plus d’annoncer le Ballon d’Or masculin, le vainqueur féminin, le Trophée Kopa (remis au meilleur joueur de moins de 21 ans) et le Trophée Yashin (récompensant le meilleur gardien de but) seront également dévoilés.

Comment regarder Ballon d’Or 2022 : Sur quelle chaîne est diffusée la cérémonie du Ballon d’Or ?

La cérémonie du Ballon d’Or 2021 sera retransmise sur Application et site internet d’Eurosport (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Le quotidien sportif français L’Equipe diffusera également diffusé en direct sur ses chaînes (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Le gala aura lieu le lundi 17 octobre, la cérémonie se déroulant de 19h30 à 23h BST. Elle se déroulera en français et en anglais, et les chaînes susmentionnées diffuseront toute l’action.

Qui sont les nominés pour le Ballon d’Or ?

Les nominés pour le Ballon d’Or ont été annoncés en août. Une liste restreinte de 30 noms chez les hommes sera votée, tandis que les femmes se composent de 20 joueurs. Un top trois sera annoncé lundi.

Les nominés masculins du Ballon d’Or 2022 sont :

Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Karim Benzema (Real Madrid)

Joao Cancelo (Manchester City)

Casemiro (Real Madrid – maintenant Manchester United)

Thibaut Courtois (Réal Madrid)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Luis Diaz (Porto et Liverpool)

Fabinho (Liverpool)

Phil Foden (Manchester City)

Erling Haaland (Borussia Dortmund – maintenant Manchester City)

Sébastien Haller (Ajax – aujourd’hui Borussia Dortmund)

Harry Kane (Tottenham Hotspur)

Joshua Kimmich (Bayern Munich)

Rafael Leão (AC Milan)

Robert Lewandowski (Bayern Munich – maintenant Barcelone)

Riyad Mahrez (Manchester City)

Mike Maignan (AC Milan)

Sadio Mané (Liverpool – aujourd’hui Bayern Munich)

Kylian Mbappé (PSG)

Luka Modric (Real Madrid)

Christopher Nkunku (RB Leipzig)

Darwin Núñez (Benfica – aujourd’hui Liverpool)

Cristiano Ronaldo (Juventus et Manchester United)

Antonio Rüdiger (Chelsea – maintenant Real Madrid)

Mohamed Salah (Liverpool)

Bernardo Silva (Manchester City)

Son Heung Min (Tottenham)

Virgile van Dijk (Liverpool)

Vinícius Junior (Real Madrid)

Dušan Vlahović (Fiorentina et Juventus)

Les nominées pour le Ballon d’Or féminin 2022 sont :

Selma Bacha (Lyon)

Aitana Bonmati (Barcelone)

Millie Bright (Chelsea)

Lucy Bronze (Manchester City – maintenant Barcelone)

Kadidiatou Diani (PSG)

Christiane Endler (Lyon)

Ada Hegerberg (Lyon)

Marie-Antoinette Katoto (PSG)

Sam Kerr (Chelsea)

Catarina Macaire (Lyon)

Beth Mead (Arsenal)

Vivianne Miedema (Arsenal)

Alex Morgan (Orlando Pride – maintenant San Diego Wave)

Lena Oberdorf (Wolfsbourg)

Asisat Oshoala (Barcelone)

Alexandra Popp (Wolfsbourg)

Alexia Putellas (Barcelone)

Wendie Renard (Lyon)

Trinity Rodman (Esprit de Washington)

Fridolina Rolfo (Barcelone)

Quels sont les favoris du Ballon d’Or ?

Selon les bookmakers, il ne peut y avoir qu’un seul gagnant pour le prix masculin. Cet homme? Karim Benzema.

Des tours du chapeau à élimination directe en Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain et Chelsea ont aidé le Real Madrid à se qualifier pour la finale de la Ligue des champions, où il a finalement battu Liverpool, tandis que son soulier en or en Liga a permis au Real Madrid de réaliser le doublé.

Benzema a également marqué lors de la finale de la Ligue des Nations pour la France, aidant son pays à remporter encore plus d’argenterie internationale.

Pendant ce temps, Alexia Putellas est la favorite pour remporter le prix féminin et remporter la couronne au cours des années consécutives. Bien qu’elle ait raté l’Euro 2022 en raison d’une blessure, l’Espagnole a joué à un niveau ridiculement élevé pour son club de Barcelone tout au long de la saison dernière, marquant 28 buts dans toutes les compétitions du milieu de terrain en route vers la victoire en Liga F.

Elle et Barcelone ont également raté de peu un triplé, atteignant la finale de la Ligue des champions féminine où elles ont finalement été battues par Lyon.

Sam Kerr de Chelsea et Beth Mead d’Arsenal ont tous deux des chances très prometteuses de remporter le Ballon d’Or Féminin, cependant, après avoir tous deux connu des saisons exceptionnelles – Kerr principalement pour Chelsea tandis que Mead a été applaudi par l’Angleterre.