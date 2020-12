ATK Mohun Bagan va prendre Hyderabad FC dans le 24e match du Super Ligue indienne 2020-21 vendredi au stade Fatorda. Le match ATK Mohun Bagan vs Hyderabad FC débutera à 19h30.

Lors de leur match précédent, l’ATK Mohun Bagan avait perdu 1-2 contre Jamshedpur FC. C’était leur première défaite de la saison. L’ATK Mohun Bagan occupe la troisième position du tableau des points ISL 2020-21 avec neuf points. Ils ont remporté trois des quatre matches qu’ils ont disputés jusqu’à présent dans l’ISL 2020-21.

En revanche, le Hyderabad FC a disputé son dernier match contre le Jamshedpur FC. Le match s’est terminé par un match nul puisque les deux équipes ont marqué un but chacune. Ils sont placés à la septième place du classement avec cinq points. Le Hyderabad FC a remporté l’un des trois matchs qu’il a disputés cette saison. Leurs matchs restants se sont terminés par des nuls.

COUVERTURE COMPLÈTE ISL 2020-21 | CALENDRIER ISL 2020-2021 | TABLEAU DE POINTS ISL 2020-21

Ce sera la première fois que l’ATK Mohun Bagan et le Hyderabad FC s’affronteront.

Les amateurs de football peuvent profiter de ATK Mohun Bagan vs Hyderabad FC sur Disney + Hotstar ou Jio TV. Afin de diffuser en direct le choc sur Disney + Hotstar, les téléspectateurs devront s’abonner à l’application. Ils peuvent choisir parmi différents plans d’abonnement disponibles sur l’application.

Disney + Hotstar propose des abonnements VIP et Premium. L’abonnement VIP Disney + Hotstar coûte Rs 399 par an. D’autre part, l’abonnement Disney + Hotstar Premium comprend des plans de service mensuels et annuels. L’abonnement mensuel de Premium est au prix de Rs 299, tandis que celui annuel peut être acheté à Rs 1499.

Comment diffuser en direct le match ATK Mohun Bagan vs Hyderabad FC sur Disney + Hotstar

Étape 1: Ouvrez PlayStore et tapez Disney + Hotstar dans le champ de recherche

Étape 2: Cliquez sur l’option d’installation

Étape 3: Ouvrez l’appli

Étape 4: Inscrivez-vous via votre numéro de portable ou votre identifiant de messagerie

Étape 5: Acheter un plan d’abonnement

Étape 6: Allez dans la section sports et regardez le match