Dans un affrontement des titans comme le match de la Super League indienne (ISL) 2020-21, ATK Mohun Bagan verrouillera les cornes avec le FC Goa au stade Jawaharlal Nehru, à Fatorda, Goa, le mercredi 16 décembre. coronavirus pandémie, le match se jouera dans des stades vides sans foule. Les amateurs de football peuvent le regarder en direct sur les plateformes TV ou OTT.

L’ATK Mohun Bagan a connu un excellent début de saison en remportant confortablement ses trois premiers matchs. Cependant, les hommes d’Antonio Habas ont glissé de la première position après avoir été sans victoire lors de leurs deux dernières sorties. Les Mariners sont maintenant classés troisième sur le tableau des points avec 10 points en cinq matchs. Ils viseront à récupérer leur mojo lorsqu’ils affronteront un FC Goa en forme aujourd’hui soir.

Pendant ce temps, le FC Goa a ouvert la saison avec un match nul 2-2 contre le Bengaluru FC. Lors des deux matchs suivants, ils ont chuté vers une défaite et un nul contre le Mumbai City FC et le NorthEast United FC. Cependant, les hommes de Juan Ferrando ont finalement retrouvé la forme en remportant les deux matchs suivants contre le Kerala Blasters FC 3-1 et l’Odisha FC 1-0. Les Gaur occupent actuellement la sixième place avec huit points à leur nom.

Une victoire pour Mohun Bagan les mènera en tête du classement tandis qu’une victoire pour le FC Goa leur permettra de prendre deux places d’avance à partir de la sixième place.

Pour regarder la diffusion en direct sur Disney + Hotstar, les gens devront acheter son abonnement. Ils peuvent acheter un abonnement Disney + Hotstar VIP ou Disney + Hotstar Premium. Pour un an de Disney + Hotstar VIP et Premium, ils devront payer respectivement Rs 399 et Rs 1,499. Disney + Hotstar propose également un abonnement d’un mois à Premium qui coûte Rs 299.

Les utilisateurs de Reliance Jio peuvent également profiter de la diffusion en direct d’ISL 2020-21 sur Jio TV. Pour faire de même, les clients devront télécharger Jio TV sur leur smartphone et recharger leur téléphone avec une sélection d’offres Jio Prepaid.

Le match ATK Mohun Bagan vs FC Goa débutera à 19h30 IST.